Porta a porta Savona, una cittadina: “Mastelli in strada alla mercé di cani e passanti, sarebbe il caso di esporre solo i sacchi”

Savona. Condivido pienamente quanto affermato dalla signora Donatella in merito alla nuova raccolta differenziata a Savona. Dovendo ritirare i bidoncini singoli, lasciati in strada alla mercè di cani e passanti, il rischio igienico è elevatissimo. Anche con lavaggi e disinfezione fatte dai privati il pericolo è moltiplicato.

Forse sarebbe il caso di autorizzare i cittadini a lasciare solo i sacchi senza il relativo bidoncino!

Chi ci amministra è responsabile di mantenere la nostra sicurezza igienica, specialmente in una popolazione anziana e già abbastanza acciaccata come dice la lettrice. Non dimentichiamo l’esperienza Covid appena alle spalle. Mettiamoci un pò di buon senso per favore!

Aiutiamo i cittadini a collaborare con il minor rischio e disagio possibile per la loro salute.

Ps. sarebbe anche molto più semplice e veloce il ritiro da parte degli incaricati Seas.

Rosalba