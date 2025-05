Porta a porta Savona, raggiunte 5mila firme e si rinnova la richiesta: “Estendere gradualmente le isole ecologiche in tutta la città”

Savona. Sono 5mila le firme raccolte finora contro il nuovo sistema di raccolta rifiuti a Savona e non si ferma la mobilitazione: questa mattina in occasione della riunione della consulta Case è stata rinnovata questa mattina la richiesta al sindaco di estendere gradualmente a tutta la città le isole ecologiche con bidoni informatizzati mantendendo nell’attesa di realizzare il passaggio lo status quo.

“I cittadini savonesi comprendono la necessità di effettuare una puntuale raccolta differenziata dei rifiuti e vogliono collaborare, ma bisogna metterli nelle condizioni di farlo nel migliore dei modi“, spiegano Alice Greta Marino, fondatrice della petizione per l’estensione dei cassonetti con tessera in tutta la città e Giulio Bronzo del comitato inquilini Arte.

“Non vogliamo che venga cambiato il piano di Contarina, chiediamo che venga incaricato un consulente per sapere quali margini di manovra ha il Comune – spiegano -, fino dove possiamo arrivare. Il nuovo sistema entra in funzione tra pochi giorni e non sappiamo ancora i dettagli, la comunicazione è confusa e contraddittoria, molti non hanno ancora ritirato il kit e la tessera”.

Viene puntata l’attenzione anche sull’ingombro dei mastelli: “Abbiamo marciapiedi stretti e per una persona sulla sedia a rotelle in alcuni punti della città sarà impossibile passare. Abbiamo ricevuto la bandiera lilla, ma è un’ipocrisia, bisogna pensare a queste cose e non creare ulteriori barriere architettoniche”.

Nel frattempo i comitati stanno organizzando un incontro informativo aperto a tutti. Dalla fondatrice della petizione arriva anche un appello alle associazioni e ai sindacati: “Dateci un supporto per un eventuale azione legale”.