Porta a porta Savona, cambiano gli orari di apertura del punto di distribuzione a Legino: ritirati 27mila kit

Savona. Per consentire alla cittadinanza di completare il ritiro dei kit, Sea-s informa che a partire da lunedì 26 maggio, il punto di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata situato a Legino, in Via Pietragrossa, rimarrà aperto e osserverà i seguenti nuovi giorni e orari di apertura: dal lunedì al sabato: dalle ore 09:00 alle ore 14:00; martedì e giovedì: dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Ad oggi sono stati ritirati circa 27.000 kit corrispondenti a circa l’80% di quelli assegnati.

“Invitiamo tutte le utenze che non avessero ancora ritirato le dotazioni a recarsi presso il punto nei giorni e orari indicati”, l’appello di Sea-s.

La data di avvio del nuovo sistema è stata rinviata (Comune e Sea-s avranno un incontro il 9 giugno durante il quale faranno il punto e fisseranno un nuovo cronoprogramma).