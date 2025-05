Porta a porta Savona, la richiesta dei residenti di via Romagnoli: “Vogliamo i cassonetti anche qui”

Savona. “In centro ci sono i cassonetti e li vogliamo anche qui“. La richiesta arriva dai residenti di via Romagnoli al sindaco Marco Russo durante uno degli incontri per parlare del nuovo sistema di raccolta rifiuti.

Il confronto, a tratti anche acceso, ieri pomeriggio tra il sindaco e un gruppo di abitanti della via: “Io ho una casa piccola, dove me li metto tre mastelli, non abbiamo lo spazio e tanti di noi non hanno neanche un terrazzo. Paghiamo le stesse tasse dei residenti del centro, siamo cittadini di serie A e di serie B?”, proseguono.

Il sindaco ha spiegato che “Seas ha proposto i cassonetti con tessera in centro perchè è consentita una modifica limitata al 15% delle utenze rispetto a quanto previsto dal piano industriale. E’ stato scelto il centro città perchè c’è una maggiore concentrazione di uffici, eventi e persone”.

Poi ha illustrato la differenza di costi con una diminuzione del rifiuto indifferenziato: “Se arriviamo al 75% risparmiamo 1 milione e 400 mila euro”.

“Fino ad oggi ben 650 condomini hanno trovato nelle proprie pertinenze la collocazione dei contenitori condominiali risolvendo un problema che all’inizio era fonte di preoccupazione diffusa. Per 271 condomini invece abbiamo chiesto a Seas ulteriori approfondimenti – ha spiegato il sindaco -. Dobbiamo ricordarci che stiamo per compiere una scelta fondamentale per il futuro della nostra città e che la società sta lavorando in modo serrato, d’intesa con l’Amministrazione, per risolvere tutte le problematiche prima ancora che il servizio venga avviato. Spesso sento dare giudizi severi sul servizio come se questo fosse già partito, al contrario, come ripeto spesso, siamo ancora in fase di preparazione.

L’avvio del nuovo servizio è stato rinviato: per il 9 giugno è fissato un incontro di aggiornamento tra Sea-s e il Comune per fissare il nuovo cronoprogramma.