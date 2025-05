Porta a porta Savona, incontro acceso tra i residenti delle Fornaci e il sindaco: “Cittadini di serie A e cittadini di serie B”

Savona. Un altro incontro acceso, con botta e risposta tra sindaco e residenti delle Fornaci. Si è tenuto ieri in piazza Pergolesi il confronto con gli abitanti della zona sul porta a porta. Diverse (e sempre le stesse) le polemiche e le perplessità, come già successo negli altri incontri, sollevate dai presenti: dagli spazi limitati per l’esposizione, all’igiene dei mastelli fino ai timori di danni provocati dai propri bidoncini, critiche sulla scelta di mettere i cassonetti “intelligenti” solo in centro (“Ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B”).

L’incontro era fissato alle 17 e il sindaco è arrivato in ritardo di mezz’ora. L’incontro è iniziato con l’assessore Francesco Rossello.

Visti gli spazi ristretti la richiesta è quella di sfruttare l’area dei cassonetti attuali: “Abbiamo marciapiedi stretti, se ci sono i mastelli con i passeggini non riusciamo a passare. La cosa migliore è mettere i bidoni condominiali con il numero civico dove ora ci sono i cassonetti”. Il sindaco ha risposto: “La volontà è trovare il luogo migliore, per i condomini che non hanno un posto Sea-s è al lavoro per trovare la soluzione meno impattante”.

L’assessore Rossello ha ribadito che “nulla è scolpito nella pietra, si può passare dai mastelli al bidone condominiale concordando il cambiamento con Sea-s”. Anche il sindaco aveva chiarito questo punto precisando che “il nuovo servizio è vincolato dal piano industriale e si possono fare solo degli adattamenti” come, appunto, quella scritta sopra o variare il luogo di esposizione.

Quando è arrivato il sindaco una delle prime domande è stata sulla responsabilità di eventuali incidenti: “Se il vento o qualcuno sposta il mio mastello in mezzo alla strada, passa una moto, cade e chi è alla guida del mezzo si ammazza di chi è la colpa?”. Il sindaco ha risposto che “se il mastello è posizionato nel luogo corretto il proprietario non è responsabile“.