Porta a porta Savona, da oggi attivi i cassonetti in centro: si aprono solo con la tessera magnetica

Savona. Da oggi è attiva l’informatizzazione dei cassonetti “intelligenti” in centro a Savona. Da oggi è attivato l‘accesso controllato delle isole ecologiche a caricamento verticale posizionate da Seas in parte del centro città a uso delle utenze domestiche e di quelle “non domestiche assimilate” (ad esempio gli uffici).

Questa mattina i tecnici di Sea-s hanno controllato che tutti i cassonetti funzionassero correttamente. E’ solo il primo giorno, ma c’è già qualche criticità. Abbiamo provato la tessera in tre isole ecologiche (piazza Giulio II, via Montenotte e via Luigi Corsi) e qualcuno (a parte umido e organico) o sono stracolmi con i rifiuti che bloccano l’apertura e abbandonati ai piedi del cassonetto o si aprono anche senza tessera magnetica.

Stefano Valle, amministratore delegato di Sea-s commenta: “Stiamo cercando di ripianificare i giri per andare incontro ai cittadini. Gli aspetti negativi dei cassonetti sono dover fare un po’ di attenzione al conferimento e fare un po’ di strada. Manderò i tecnici a verificare la situazione“.

La raccolta è uguale in tutta la città per quanto riguarda la modalità di separazione dei rifiuti e la dotazione annuale di sacchetti distribuiti da Seas.

Ogni utenza cittadina, si ricorda infatti nell’ordinanza, è stata dotata da Seas della medesima fornitura annuale di sacchetti associati alla singola utenza e identificabili tramite un codice a barre. Il numero dei sacchetti distribuito ai cittadini è stato calcolato in base alla produzione media annua di rifiuti del singolo nucleo e al numero di ritiri che gli operatori Seas effettuano nella settimana. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente tramite i sacchetti distribuiti da Seas.

Per garantire il corretto funzionamento del servizio e il decoro urbano il provvedimento vieta: di utilizzare sacchetti neri o non assegnati all’utenza (tranne per il caso dell’umido, per il

quale è sufficiente che il sacchetto sia di tipo biodegradabile), di abbandonare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi delle isole ecologiche, di usare i cestini stradali per rifiuti domestici, di danneggiare o manomettere le attrezzature, di conferire rifiuti non ridotti di volume o pericolosi.

Nel frattempo proseguono i sopralluoghi degli amministratori di condominio e degli operatori di Sea-s per il passaggio al nuovo sistema anche nei quartieri.