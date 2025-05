Pontinvrea, eco-compattatore per bottiglie di plastica e sconti sulla Tari

Pontinvrea. Via libera dalla giunta comunale di Pontinvrea all’utilizzo dell’eco-compattatore per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in plastica PET per uso alimentare, con consistenti riduzioni progressive della tassa sui rifiuti.

L’obiettivo è incentivare i cittadini all’uso dell’eco compattatore, installato nel parcheggio di piazza Tommaso Balestri, a costo zero per le casse comunali, grazie ad un accordo con il Consorzio di Riciclo CORIPET e ricalca l’intesa sottoscritta tra il Consorzio e Anci per la realizzazione di azioni a favore del miglioramento della qualità e della quantità della raccolta differenziata, con il fine di raggiungere gli obiettivi di raccolta/riciclo previsti dalla legge (ex articolo 205 TUA e dir. SUP cit.).

“Il Comune ha messo a disposizione il suolo pubblico necessario all’installazione dell’eco compattatore e il Consorzio CORIPET si è incaricato di attivare sul territorio comunale la catena “bottle to bottle” grazie al quale i cittadini potranno restituire le proprie bottiglie in PET post consumo, separatamente da altri rifiuti, con la possibilità di ricevere in cambio riduzioni sulla Tari” spiega il sindaco Matteo Camiciottoli.

“In particolare la catena “bottle to bottle” consente ad ogni singola bottiglia in PET, quando raggiunge la fine del suo ciclo di vita, di essere riciclata e reinserita all’interno del sistema economico, creando nuovo valore per i consumatori, le aziende e l’ambiente”.

Le bottiglie di plastica conferite saranno trasmesse senza ulteriori passaggi ad un centro di riciclo, dove, private delle etichette e dei tappi, saranno sminuzzate e con il PET riciclato (rPET) saranno prodotte nuove bottiglie: “L’amministrazione del Comune di Pontinvrea da anni impegnata nella corretta gestione dei rifiuti e nella lotta contro il diffondersi e l’abbandono nell’ambiente delle bottiglie in plastica, ritiene che questo incentivo rappresenti un significativo avanzamento nella gestione sostenibile dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente e permetterà ai cittadini di contribuire attivamente alla raccolta differenziata delle bottiglie di plastica in PET per liquidi alimentari” aggiunge Camiciottoli.

L’obiettivo dell’eco compattatore è di facilitare il processo di riciclo, comprimendo le bottiglie di plastica e ottimizzando lo spazio nei cassonetti e nei centri di raccolta.

I principali requisiti per l’ottenimento della riduzione sono i seguenti: per accedere al servizio è necessario utilizzare la App Coripet (per Android e IOS) da scaricare sul proprio cellulare, oppure la Card Coripet da richiedere presso il Comune; si possono conferire solo bottiglie PET per liquidi alimentari (riconoscibili dal logo PET); ogni bottiglia PET vale un punto; la riduzione viene applicata esclusivamente sulla quota variabile della Tari e fino a concorrenza della stessa e viene indicata nell’avviso di pagamento Tari relativo all’anno successivo al raggiungimento dei seguenti punti al 31/12 di ogni anno, accumulati a partire da inizio anno; 500 punti accumulati riduzione di €. 10,00 – 1.000 punti accumulati riduzione di €. 20,00 – 1.500 punti accumulati riduzione di €. 30,00; riduzione fino ad un massimo di €. 100,00 sulla quota variabile della Tari al contribuente che ha accumulato il maggior numero di punti, fermo restando il raggiungimento di almeno 1500 punti.

La riduzione spetta ai contribuenti in regola con il pagamento della Tari per gli anni precedenti e spetta agli iscritti alla tassa rifiuti intestatari dell’utenza domestica.