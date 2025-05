Ponti primaverili, iniziato il controesodo: coda di 8 Km in A10 tra Borghetto e Feglino

Liguria. E’ iniziato nella giornata di oggi il lungo controesodo dai ponti primaverili e dal ponte del 1 Maggio, con le località della riviera e del savonese prese d’assalto da turisti e vacanzieri. Come previsto, dal pomeriggio i primi disagi alla viabilità sulle tratte autostradali liguri e savonesi.

Al momento è segnalata una coda di 8 km sulla A10 tra Borghetto e Finale in direzione Italia a causa del traffico intenso e rallentamenti per complessivi 16 km tra Feglino e Savona, verso Genova.

Code e lunghi tempi di percorrenza, sempre sulla A10, tra Varazze e il bivio A10/A26 Trafori per il notevole flusso viario. Indicata anche una coda tra Genova est e bivio A12/A7 Milano-Genova. Ad ora viabilità regolare sulla A6 Savona-Torino e sulla stessa A26 in direzione Gravellone Toce.

E per domani, domenica 4 maggio, le stime indicano traffico da bollino rosso sulle varie tratte di A10 da ponente in direzione levante e sulla A26 in direzione Gravellona Toce, una situazione viaria che dovrebbe ripetersi anche durante la mattinata di lunedì 5 maggio.

Al fine di garantire una migliore scorrevolezza per il traffico sulla rete ligure, Autostrade per l’Italia ha disposto la sospensione dei cantieri e limitazioni alla circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate.

Per il rientro dalla giornate di vacanza, previsto traffico intenso anche sulle strade statali in particolare sulla via Aurelia.