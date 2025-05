Ponti primaverili e turismo: a Pasqua incognita meteo, ma è stato boom per il 25 Aprile e 1 Maggio

Savona. Una Pasqua e Pasquetta rovinate in parte dal maltempo, ma pienone per i ponti del 25 Aprile e del 1 Maggio, con dati significativi su presenze e arrivi nel savonese. Un bilancio turistico positivo, legato certamente ai giorni di vacanza, e quindi di soggiorno nel nostro territorio, offerti dal calendario 2025, ma che fa ben sperare in vista dell’imminente stagione estiva.

In riviera ma anche nelle zone del nostro entroterra, dopo l’incognita meteo delle giornate pasquali, è stato boom di visitatori nelle località della provincia, prese d’assalto per i ponti primaverili. E non sono mancati turisti stranieri.

Con il weekend del 1 Maggio ancora in fase di conclusione, le prime stime indicano per le strutture alberghiere presenze di oltre il 70% della capienza, mentre per le spiagge e gli stabilimenti balneari, ad esempio, si è registrato un 50% e più di afflusso rispetto alla capienza massima delle strutture balneari (intesa quella estiva).

“I ponti sono andati nel complesso bene: Pasqua è stata un po’ condizionata del tempo per cui non abbiamo avuto quel pienone che speravamo. Il ponte del 25 Aprile meglio, in particolare con gli italiani. Quello che ha dato, però, i migliori risultati è senz’altro l’ultimo ponte del 1 Maggio, anche per la sua durata (quattro giorni) e per la presenza di stranieri: svizzeri francesi e tedeschi” sottolinea Stefania Piccardo, presidente UPA – Unione Provinciale Albergatori.

“Certamente il cambiamento positivo delle condizioni meteo rispetto a Pasqua e la possibilità di avere maggiori giorni di vacanza hanno spinto il flusso turistico, in particolare per il ponte del 1 Maggio che ha visto un clima quasi estivo e per gli alberghi è andato molto bene” afferma il presidente provinciale di Federalberghi Andrea Valle.

“Dai primi riscontri i due ponti del 25 Aprile e del 1 Maggio sono stati di gran lunga migliori rispetto allo scorso anno, con presenze anche oltre le aspettative da parte degli operatori turistici e con ricadute significative su tutte le attività dell’indotto” ha evidenziato il presidente provinciale di Confcommercio Enrico Schiappapietra.

“Inoltre, abbiamo avuto tantissimo afflusso nei nostri litorali e nei bagni marini, che hanno inaugurato al meglio la loro stagione”.

“I ponti cadenzati di quest’anno hanno indubbiamente favorito l’arrivo di molti turisti nel nostro territorio: la ricettività e il sistema di accoglienza ha risposto bene, garantendo qualità e servizi, e speriamo che sia una ottima partenza in vista dell’estate” conclude Schiappapietra.

Premiata anche l’offerta turistica dei borghi e dell’entroterra, per gli amanti dell’outdoor e della natura, con gli agriturismi “sold put” e un aumento nella durata dei pernottamenti rispetto al 2024: successo per l’agroalimentare a Km 0, itinerari del gusto e percorsi enoturistici.