Ponte del 1 maggio: venerdì di spostamenti su strade e autostrade, domenica da bollino rosso

Liguria. Il lungo fine settimana relativo al ponte del Primo Maggio comporterà un incremento significativo dei volumi di traffico sulle strade e autostrade di tutta Italia. La Liguria come spesso accade in prima linea, pronta ad accogliere migliaia di turisti in arrivo dalle regione vicine.

Concluso il periodo delle vacanze pasquali e le celebrazioni del 25 Aprile, il Primo Maggio segna l’ultimo appuntamento di questo ciclo di festività primaverili. Queste giornate a cavallo tra la fine di aprile e l’inizio di maggio rappresentano tradizionalmente uno dei periodi più impegnativi per la rete viaria regionale. In linea con quanto accaduto per le festività precedenti, si attende anche quest’anno un aumento considerevole del flusso veicolare lungo le principali arterie stradali e autostradali del paese.

Secondo il calendario dei “bollini” stilato da Viabilità Italia, i picchi di traffico, dopo quelli registrati per 30 e il 1 maggio, si verificheranno in parte oggi ma soprattutto domenica 4 maggio, quando inizierà il contro esodo: le stime indicano traffico sostenuto, in particolare per gli spostamenti a breve raggio, anche il 2 e 3 maggio. Il momento più critico per i rientri è previsto tra il pomeriggio di domenica 4 e la mattinata di lunedì 5 maggio, con un nuovo bollino rosso.

Al fine di garantire una migliore scorrevolezza per il traffico sulla rete ligure, Autostrade per l’Italia ha disposto interventi speciali, tra cui la sospensione dei cantieri stradali temporanei e una gestione ottimizzata di quelli fissi per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. In aggiunta, è stato reso noto un calendario aggiornato relativo alle limitazioni alla circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Nello specifico, il divieto di transito per questi veicoli sarà attivo dalle ore 9:00 alle ore 22:00 sia nella giornata di giovedì 1 maggio sia in quella di domenica 4 maggio.