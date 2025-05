Ponte 2 Giugno, turismo record nel Golfo dell’Isola: oltre il 95% di occupazione delle strutture ricettive

Spotorno. Il Golfo dell’Isola si conferma una delle destinazioni più richieste della Riviera ligure. I dati, registrati lunedì 26 maggio sulle principali piattaforme di prenotazione, mostrano un’occupazione delle strutture ricettive di oltre il 95% per il ponte del 2 giugno, confermando la tendenza positiva già osservata sui ponti di Pasqua, 25 Aprile e Primo Maggio.

Nello specifico, a Noli il 94% delle strutture risulta già occupato; a Spotorno si supera il 92%, mentre a Bergeggi si arriva al 95%. Vezzi Portio è sold out, segno di una domanda turistica in forte crescita che coinvolge non solo le località costiere ma anche l’entroterra.

“I dati confermano una previsione da tutto esaurito per il ponte del 2 giugno, a dimostrazione del ruolo centrale del nostro territorio tra le destinazioni turistiche della Liguria – commenta Mattia Fiorini, sindaco di Spotorno, capofila de Il Golfo dell’Isola –. Un paesaggio culturale unico, l’Isola, e un’offerta turistica che fa perno intorno alla qualità del servizio dei nostri operatori ricettivi, balneari, esperienziali e della ristorazione, uniti alla capacità di saper fare squadra tra pubblico e privato stanno dando i loro risultati. Guardando non solo all’estate 2025, l’obiettivo è continuare a rafforzare la visibilità del Golfo a livello internazionale e lavorare per stagionalizzare maggiormente l’offerta, valorizzando le potenzialità del clima unico della Riviera Ligure con un calendario di eventi integrato e attrattivo tutto l’anno”.

Maggio è stato un mese di sport ed eventi internazionali, un successo spinto anche dalla riconferma de Il Golfo dell’Isola Trail dopo la finale del 2023. L’evento, svoltosi il 17 maggio a Noli con organizzazione di TrioEvents, parte del circuito Golden Trail World Series, ha coinvolto oltre 300 atleti partecipanti e ha animato l’intero comprensorio per tutto il fine settimana, con un’importante ricaduta in termini di presenze e coinvolgimento del tessuto commerciale e della ristorazione.

Il Golfo è stato visto anche da lontano: oltre 100 Paesi, cinque i continenti. Questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione, per il primo anno, con Warner Bros. Discovery, che ha incluso la diretta televisiva su canali di rilievo come Eurosport. La diretta su YouTube ha registrato quasi 17 mila visualizzazioni in una sola settimana, mentre sui social i contenuti legati all’evento hanno raggiunto complessivamente oltre 3 milioni di utenti.