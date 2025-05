Il Finale resta in Promozione: Ventimiglia retrocesso, altra impresa di mister Delfino

VENTIMIGLIA vs FINALE 0-1 (82′ Nazarenko)

90’+2′ Finisce qui! Il Finale vince anche al ritorno, è salvezza! Ventimiglia retrocesso in Prima Categoria.

90′ Due minuti di recupero. Fallo bruttissimo di Pianese su Bertozzi: rosso, Ventimiglia in dieci. Dentro Gabriele Brollo nel Finale, fuori Arzarello.

87′ Gran parata in tuffo di Scalvini sul colpo di testa di Cassini. Arzarello poi finisce a terra: il Finale chiede l’espulsione per un colpo ricevuto a palla lontana. Per l’arbitro non c’è niente.

85′ Cambio per entrambe le formazioni: fuori Ierace per Pianese nel Ventimiglia, fuori Dagnino dentro Belvedere nel Finale.

82′ NAZARENKO! Il Finale vede la salvezza! Inserimento perfetto del numero 8 che supera Hederbache e mette la salvezza ad un passo.

81′ Fuori Rea e Cassini per Cariello Alfredo e Romeo.

75′ Ultimo quarto d’ora di gioco: fondamentale per i giallorossoblù tenere alta la concentrazione, momento decisivo. Ammonito Bertozzi nel Finale.

70′ Dentro Palumbo, fuori Cafarotti: secondo cambio di Delfino.

69′ Rea da ottima posizione si vede murata la sua conclusione. Deviazione con la mano secondo i frontalieri, ma non secondo il direttore di gara.

67′ Situazione confusionaria in area di rigore giallorossoblù, poi tira Bertone: palla che esce.

65′ Fuori Bastita, dentro Bertone nel Ventimiglia.

64′ Conclusione di Bertozzi murata dalla difesa granata. Secondo i finalesi c’è stata una deviazione con la mano, non secondo l’arbitro.

62′ Fuori Renda, dentro Bertozzi: Delfino si gioca il primo cambio.

60′ Riecco in avanti il Finale: conclusione da fuori di Cafarotti che si spegne sul fondo.

56′ Aretuso sfiora il gol di testa su cross di Rea! Pallone fuori di pochissimo: Finale in difficoltà.

55′ Bastita spara alle stelle da fuori area.

54′ Ala per Aretuso in area, chiude la difesa del Finale. Partenza particolarmente sofferta per i giallorossoblù in questo secondo tempo.

50′ Ammonito mister Massullo per proteste.

48′ Traversa del Ventimiglia! Ala fa partire un bolide da fuori area che si abbassa al punto giusto per colpire il montante. Brivido per il Finale.

Un cambio per il Ventimiglia: dentro Ieraci, fuori Peirano. Si riparte! Pronti via ammonizione per Arzarello per un contrasto falloso a centrocampo.

Secondo tempo

45’+1′ Fine primo tempo al Morel: lo 0-0 regge.

45′ Un minuto di recupero.

40′ Grande unità di intenti nella squadra di mister Delfino. I giallorossoblù restano molto corti e agiscono bene in pressione. Il Ventimiglia cerca il gol con insistenza, al quale ne servono due senza subirne per arrivare alla salvezza.

36′ Zuccata ancora di Halaj che scende di traiettoria troppo tardi. Prende ancora più fiducia la squadra di Delfino.

35′ Tentativo deviato di Halaj che finisce tra le braccia del portiere locale.

34′ Berruti ferma la ripartenza del Finale strattonando Nazarenko: giallo per lui.

31′ Altra conclusione dei frontalieri, Cassini spedisce alto da fuori. Scalvini, intanto, ammonito per perdita di tempo da rimessa dal fondo.

29′ Occasionissima Ventimiglia! Cross di Berruti per Gambacorta che si gira in area calciando verso la porta: la deviazione di Arzarello è fondamentale, il pallone finisce fuori di pochissimo e sarà corner. La sua battuta viene smanacciata da Scalvini.

27′ Cassini primo ammonito del match, che vede lo stesso canovaccio degli scorsi minuti.

23′ Bastita Favorito da un rimpallo ma non si fa trovare pronto in area per avanzate lui ma decide di crossare. Nell’azione successiva il colpo di testa di Renda viene bloccato da Hederbache.

21′ Cross di Ala per Gambacorta che colpisce ma non trova lo specchio della porta.

20′ Stesso canovaccio, con il Finale davvero molto ordinato in campo. Delfino guida i suoi nei posizionamenti da tenere.

12′ Si sente parecchio la posta in palio della partita. Il Ventimiglia prova a condurre la gara ma la linea difensiva giallorossoblù sta reggendo decisamente bene.

8′ Halaj serve in area Dagnino che calcia: pallone alto, prima offensiva del Finale.

5′ Primo tentativo del match: Cassini prova la conclusione da fuori, para Scalvini.

4′ Il Ventimiglia prova subito a buttarsi in avanti per cercare di trovare il gol. Finale compatto nella sua metà campo.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

Ventimiglia: Hederbache, 2 Berruti, 3 Addiego, 4 Aretuso, 5 Zampollo, 6 Peirano, 7 Ala, 8 Cassini, 9 Gambacorta, 10 Bastita, 11 Rea. A disposizione: 12 Fiorini, 13 Pianese, 14 Ierace, 15 Raguso, 16 Romeo, 17 Bertone, 18 Cariello Alessandro, 19 Cariello Alfredo, 20 Allegro. Allenatore: Massullo.

Finale: 1 Scalvini, 2 Caligaris, 3 Brollo, 4 Ballone, 5 Arzarello, 6 Pastorino, 7 Renda, 8 Nazarenko, 9 Halaj, 10 Cafarotti, 11 Dagnino. A disposizione: 12 Martinetti, 13 Taku, 14 Belvedere, 15 Trevisano, 16 Brollo, 17 Palumbo, 18 Bertozzi, 19 Risso, 20 Mallarino. Allenatore: Delfino.

Arbitra Fousfous di Albenga, coadiuvato dagli assistenti genovesi Bondi e Sorace.

Ventimiglia. Una gara fondamentale per la stagione del Finale. Dopo il 3-1 dell’andata, i giallorossi sono chiamati a resistere novanta minuti in quel di Ventimiglia per mantenere la Promozione dopo un’altra stagione complicata. I giallorossoblù hanno due gol di vantaggio ma i granata venderanno cara la pelle per recuperare, considerando che in caso di parità del risultato complessivo sarebbero loro a festeggiare la salvezza. Un doppio vantaggio molto prezioso, quindi, da tenere con le unghie e con i denti per la squadra di Giancarlo Delfino.