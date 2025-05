Game Over Spotornese: perde 3-1 e retrocede in Seconda Categoria, festa Sciarbo&Cogo

SPOTORNESE vs SCIARBO&COGO 1-3 (14′ rig La Piana; 21′ rig, 41′ Arcidiacono A, 67′ Perrone) (1-1 all’andata)

Finisce qui! Lo Sciarbo&Cogo ribalta il risultato e si salva. La Spotornese retrocede in Seconda Categoria.

90’+5′ Fuori Arcidiacono, dentro Jallow.

90′ Doppia occasione ravvicinata della Spotornese fallita clamorosamente in area di rigore. Fuori Cirillo, dentro Carrera. Nove minuti di recupero. Dentro Fazzi bello Sciarbo&Cogo.

80′ Spotornese che attacca con più intensità, serve un gol per riaprire la sfida.

77′ Ammonito Carta prima, Arcidiacono poi. Intanto fuori Perrone, dentro Caroglio.

75′ La Piana lanciato in profondità tenta di superare il portiere da posizione ravvicinata: esce bene Adamoli e conquista un fallo.

73′ Perrone si gira in un fazzoletto a prova la conclusione in area. La palla finisce fuori, ma la Spotornese è in difficoltà mentale in questo momento.

70′ Gioco fermo da qualche minuto per il soccorso a Carta. La Spotornese deve assolutamente reagire per riaprire la partita in tempi brevi e provare il tutto per tutto per trovare il pareggio. Si mette in salita, ma la reazione deve esserci.

67′ Il 3-1 dello Sciarbo&Cogo! Errore in costruzione dei biancazzurri, Perrone si avventa verso la porta in solitario e insacca: si fa dura ora per la Spotornese, che pare spenta dopo il rigore fallito.

60′ La Spotornese cerca di giocare contro la paura del cronometro, che favorisce la formazione genovese. Ai biancazzurri basta solo un gol, non devono farsi prendere dall’ansia.

56′ Ammonito Basso. La Spotornese cambia: dentro Zhuzhi per Gavarone.

55′ Ammonito Pizzolato nello Sciarbo&Cogo. Esce lo stesso numero 10, dentro Arcidiacono M.

54′ Fuori Metalla, dentro Oddera nella Spotornese.

50′ Altro rigore! È per la Spotornese! Mancioli tocca di mano secondo l’arbitro tra le proteste dello Sciarbo&Cogo, che chiedevano un fallo in attacco. Parte Metalla…lo sbaglia! Pallone a lato, si divora il pareggio la squadra di Gerundo.

47′ Ammonito Mukaj B e ottima mattonella per Metalla. Tentativo bloccato agevolmente da Adamoli.

Si riparte! Fuori Rognoni, che non ce la fa a proseguire: al suo posto Bianco.

Secondo tempo

45’+4′ Finisce dopo un minuto aggiuntivo il primo tempo: avanti lo Sciarbo&Cogo, la Spotornese deve quantomeno pareggiare per potersi salvare.

45’+2′ Realini ammonito, protesta ancora la panchina e arriva il doppio giallo per il tecnico biancazzurro: è espulsione.

45’+1′ Avanzata di Rognoni, atterrato a ridosso dell’area ma non secondo l’arbitro. Protesta la panchina, ammonito Gerundo.

45′ Tre minuti di recupero.

41′ Ancora Arcidiacono! Questa volta su corner arriva il colpo di testa del numero 11: Spotornese gelata, risultato ribaltato e in questo momento biancazzurri a rischio.

32′ Tentativo in area di Gavarone all’interno dell’area: in due tempi para il portiere ospite.

30′ La Spotornese era partita decisamente bene, trovando il vantaggio con La Piana. Poi i genovesi sono riusciti ad entrare in partita con coraggio andando a riaprire una gara che consentirà ad una delle due squadre di salvarsi.

25′ Prima ammonizione del match: è per il biancazzurro Mara.

23′ Punizione di Metalla smanacciata da Adamoli sulla cui ribattuta non c’è nessuno pronto a ribattere in rete. Si infuria Gerundo.

21′ Parte Arcidiacono…rete! Si torna in parità!

20′ Rigore Sciarbo&Cogo! Fallo di mano in area, è nuovamente tempo di penalty. Proteste dei genovesi perché poco dopo il suo fischio un loro giocatore aveva segnato.

14′ Rigore Spotornese! Steso in area Gavarrone, ineccepibile la decisione di Di Maria. Parte La Piana…rete! Spotornese in vantaggio!

11′ Bella uscita della Spotornese che favorisce la conclusione di Rognoni: palla che esce a lato, ma i biancazzurri stanno interpretando bene la partita.

8′ Cominciano a cantare gli ultras della Spotornese, a sostegno della squadra per quest’ultima fatica stagionale. Una salvezza rappresenterebbe una rincorsa da ricordare.

4′ Metalla ci prova su punizione: pallone alto sopra la traversa.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni:

Spotornese: 1 Valenti, 2 Basso, 3 Gavarone, 4 Cirillo, 5 Patitucci, 6 Buffo, 7 La Piana, 8 Realini, 9 Mara, 10 Metalla, 11 Rognoni. A disposizione: 12 Delfino, 13 Carrera, 14 Casalinuovo, 15 Chessa, 16 Grigioni, 17 Oddera, 18 Penna, 19 Bianco, 20 Zhuzhi. Allenatore: Gerundo.

Sciarbo&Cogo: 1 Adamoli, 2 Sciandra, 3 Mancioli, 4 Mukaj B, 5 Mukaj M, 6 Carta, 7 Vallarino, 8 Ramy, 9 Perrone, 10 Pizzolato, 11 Arcidiacono A. A disposizione: 12 Mannari, 13 Bakhali, 14 Fazzi, 15 Arcidiacono M, 16 Caroglio, 17 Calcagno, 18 Pettorossi, 19 Jallow. Allenatore: Puggia.

Arbitra Di Maria di Chiavari.

Quiliano. Al “Picasso” la Spotornese e lo Sciarbo&Cogo si giocheranno il tutto per tutto per rimanere in Prima Categoria. Se la partita dovesse finire in parità, con l’aggiunta del pareggio per 1-1 della squadra di Gerundo, agguantato negli ultimi minuti di gioco grazie alla pesantissima rete di Metalla, sarebbe proprio quest’ultima a salvarsi direttamente visto il miglior piazzamento in campionato. Un fattore che però non deve accontentare i biancazzurri, in cerca del mantenimento di categoria che sarebbe un risultato importante dopo una stagione complicata.