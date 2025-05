Bellissima Carcarese, sei in Eccellenza!

CARCARESE – VALLESCRIVIA 1-0 (10’ Poggi)

51’ Triplice fischio, la Carcarese è in Eccellenza

50’ Ancora un minuto di gioco

47’ sugli sviluppi di un corner per gli arancionero, Fassone per Compagnone che crossa sul secondo palo, dove Ungaro colpisce di testa e manda alto

46’ Doppio tentativi Vallescrivia: prima con Camera e poi con Fassone, entrambi murati

45’ 5 minuti di recupero

42’ Mister Battistel si gioca l’ultima carta: entra Bonifacino per uno stremato Babliuk

40’ Ammonito Prato falloso sulla trequarti su Camera

37’ Grande intervento difensivo di Prato che riesce ad anticipare in area piccola Fassone pronto a mettere in rete su cross dalla destra

35’ Cambio Vallescrivia: Meloni lascia spazio al Fundoni

34’ Poggi vicino alla doppietta: riceve il corner di F. Moretti e colpisce di testa, palla a lato

31’ Occasionissima per la Carcarese con Babliuk che riceva in area, si libera del difensore e calcia, ma Centenari in uscita salva la porta genovese

30’ Quarti cambio per la Carcarese: Pirotto al posto di Diamanti

29’ Miracolo di Giribaldi! conclusione di Camera, in area piccola intercetta Matera che da due passi colpisce di testa, ma il portiere biancorosso si supera e la toglie da sotto la traversa. Grandissimo intervento che si rileva poi inutile, l’assistente infatti segnala il fuorigioco

27’ Brovida esce tra gli applausi, al suo posto entra Mombelloni

23’ Spadoni in profondità per Meloni che di destro prova a beffare Giribaldi, ma io portiere biancorosso blocca senza problemi

22’ Terzo cambio per mister Cannistrà: Spadoni rileva Merialdo

18’ Destri dalla distanza di Bertoni, la palla sbatte sulla schiena di Ungaro e finisce sulla sinistra a Ghirardi che crossa: colpo di testa in area di Poggi che non riesce ad indirizzare in porta

16’ Lancio per Brovida che si trova a campo aperto e riesce a saltare i difensori, ma al momento del tiro viene murato

14’ Spano per Fassone che entra in area e calcia, conclusione deviata in angolo da un difensore

12’ Secondo cambio anche per il Vallescrivia: Liguori lascia spazio a Spano

8’ seconda sostituzione per mister Battistel: entra Ghirardi per Kosiqi

4’ Corner per il Vallescrivia: sul secondo palo colpisce di testa Zunino ma non riesce a centrare lo specchio della porta

3’ Diagonale velenoso di Liguori, Prato lo devia in angolo

2’ Leto serve Meloni che al limite controlla e calcia, pallonetti che non inganna Giribaldi che blocca

Via alla ripresa, un cambio per parte: per il Vallescrivia entra Camera per Bricchi; nella Carcarese F. Moretti per Spozio

SECONDO TEMPO

46’ Punizione per il Vallescrivia, la palla si impenna in area e Giribaldi blocca. Finisce un primo tempo, ben giocato e a ritmi molto alti con la Carcarese in vantaggio grazie all’incornata di Poggi

45’ Un minuto di recupero

43’ Un rimpallo favorisce Kosiqi che entra in area e lascia partire il diagonale, la conclusione è fuori misura e si spegne sul fondo

42’ Matera per Fassone che colpisce al volo al limite, conclusione alta. Il Vallescrivia vuole il pari prima di andare negli spogliatoi

41’ Fassone prova a sfondare la difesa biancorossa per le vie centrali, ma i valbormidesi sono attenti e grazie ad un intervento di Nonnis riescono ad allontanare il pallone

37’ Recupero di Prato a centrocampo, la palla finisce a Kosiqi che al limite lascia partire il destro, Centenari blocca in due tempi

34’ Occasione ghiotta per il raddoppio biancorosso: Bertoni dal fondo serve Poggi che in area controlla e calcia, ma viene murato dalla difesa genovese

33’ Occasionissima per il Vallescrivia: palla perfetta in area piccola per Fassone che manda clamorosamente sul fondo a porta vuota

30’ Poggi per Kosiqi che serve con un filtrante in area Diamanti, quest’ultimo non riesce ad arrivarci per un soffio. L’azione continua con Brovida che in mischia ci prova ma viene murato

27’ Gran botta dalla distanza di Leto, Giribaldi risponde presente

26’ La Carcarese cerca di non dare punti di riferimento sulla fasce agli avversari, con il continuo scambio da destra e sinistra degli esterni Brovida e Babliuk

19’ Rasoterra dalla distanza di Matera, Giribaldi blocca sicuro

17’ Mancini dal limite di Babliuk, la sua conclusione è alta

16’ Azione personale di Meloni che entra in area, la Prato e Diamanti gli rubano palla da allontanano. Poco dopo è Spozio a ventare la minaccia e togliendo in area la sfera a Liguori che avrebbe avuto la porta davanti a sè

14’ Giallo per Compagnone, falloso su Bertoni

13’ Prova a sfondare il Vallescrivia con una palla in profondità per Compagnone, ma la difesa biancorossa recupera e non permette al 10’ il cross

11’ Diamanti riceve al limite, controlla e tenta il diagonale: palla sul fondo

10’GOOOOOOOOOOOOL! Cross di Babliuk dalla destra, per Poggi che di testa la mette all’angolino: esplode il Chittolina, Carcarese in vantaggio!

4’ Carcarese ancora in avanti con Brovida che la mette sul secondo palo per Kosiqi, incornata del numero 11 pescato in fuorigioco

3’ Sulla linea di fondo azioni insistita di Brovida che regge alla pressione degli avversari e crossa in area piccola dove Centenari fa suo il pallone

Si parte alle 16:04, dopo un minuto di recupero in ricordo del grande pugile Nino Benvenuti

Vado Ligure. Vincere per andare in Eccellenza e coronare così una stagione strepitosa: l’obiettivo di Carcarese e Vallescrivia è lo stesso. Entrambe desiderano e meritano il salto di categoria, ma solo una potrà festeggiare al termine di questa finale regionale playoff.

Il pubblico al Chittolina, come da aspettative, è da grandi occasioni, la Carcarese ha organizzato un pullman per i suoi tifosi che hanno risposto presente e colorato di biancorosso la loro curva. Bandiere e striscioni anche per una rappresentanza di tifosi del Vallescrivia.

La partita sarà sicuramente ad alta tensione, come ogni finale che si rispetti. Oggi ci si gioca una stagione e nessuna delle due squadre intende deludere.

Molto simile il percorso in campionato delle due formazioni nei rispettivi gironi: entrambe si sono classificate al secondo posto, il Vallescrivia a quota 67 punti, la Carcarese 65 (una vittoria in meno, un pari in più). Le differenze maggiori stanno nel distacco dalla capolista (i genovesi hanno chiuso con un gap di 12 punti dal Busalla e i valbormidesi a 6 distanze dal Millesimo) e nei gol realizzati (ben 79 per gli arancionero, 55 per i biancorossi; mentre sono rispettivamente 30 e 23 le reti subite). Altra differenza: il Vallescrivia ha avuto accesso diretto alla finale odierna, mentre la Carcarese ha dovuto affrontare il secondo turno playoff del proprio girone contro la Sestrese, sintomo di un campionato più competitivo.

Ma oggi non bisogna guardare indietro, bensì pensare al presente, combattere questa battaglia e cercare di uscirne vincitrici per realizzare il sogno chiamato Eccellenza.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Diamanti, Moretti L., Prato, Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Poggi, Babliuk, Kosiqi. A disp.: Grenna, Bonifacino, Ghirardi, Casassa, Croce, Dematteis, Pirotto, Mombelloni, Moretti F. All. Michele Battistel

VALLESCRIVIA: Centenari, Bricchi, Matera, Zunino, Ungaro, Merialdo, Fassone, Leto, Liguori, Campagnone, Meloni. A disp.: Parodi, Balbi, Camera, Watara, Breschi, Fundobi, Campolo, Spadoni, Spano. All. Gianfranco Cannistrà

ARBITRO: El Mahdi El Bouazaoui di Chiavari

ASSISTENTI: Vittorio Semini e Jetmir Hasa di Albenga