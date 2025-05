Promozione, Carcarese in finale regionale: battuta la Sestrese, il sogno Eccellenza continua

CARCARESE-SESTRESE 1-0 (61’ Kosiqi)

45’+6 punizione dal limite per la Sestrese: Bazzurro calcia con il destro, Giribaldi si oppone ancora e regala ai biancorossi la finale regionale!

45+4 punizione dalla linea laterale sinistra della Sestrese per un fallo di Diamanti su Sarno, batte Di Molfetta: Prato manda in angolo. Sul corner Giribaldi si impossessa del pallone

45’ Sei minuti di recupero

43’ Giallo per Lanza che entra in scivolata su Bertoni. Punizione dalla sinistra per la Carcarese: batte Brovida, sul secondo palo colpisce di testa Mombelloni ma manda sul fondo

37’ Cross in area dalla sinistra per Bruzzone, Prato lo anticipa a e manda in angolo. Sul corner doppio tentativo della Sestrese con Di Molfetta e Galluccio, ma in entrambe le occasione regge il muro biancorosso

35’ Quarto cambio per la Carcarese: Mombelloni entra al posto di Bonifacino

32’ Valmati si gioca gli ultimi cambi: fuori Scalzi e Scarfò, dentro Di Molfetta e Sarno

31’ Ammonito Agostini per fallo di reazione su Diamanti

30’ Contropiede della Carcarese con Brovida lanciato a rete, bravissimo Lanza a recuperare e rubargli il pallone

29’ Conclusione dal limite di Curabba, murato dalla difesa

27’ Triplo cambio per mister Valmati: Bruzzone prende il posto di Piroli, Bazzurro di Zanoli, Lanza di T. Moretti

25’ Terzo cambio per la Carcarese: entra Brovida per Ghirardi

21’ Protesta della Carcarese per un intervento gambe unite di Piroli su Diamanti, punito solo con il cartellino giallo

19’ altro mancino di Bonifacino, il difensore si oppone e manda sul corner. Sugli sviluppi dell’angolo colpisce al volo sempre Bonifacino, ma prende l’avversario

18’ Bertoni allarga sulla destra per Bonifacino che, tutto solo, calcia sul secondo palo, dove Ghirardi per un soffio non riesce a spingere in rete. Fuorigioco del numero 7

16’ GOOOOOOOOOOL! Poggi batte veloce la rimessa per Kosiqi che entra in area e con un diagonale trafigge Lo Bianco. Carcarese in vantaggio!

13’ Secondo cambio per mister Battistel: F. Moretti rileva Spozio

12’ Destro dal limite di T. Moretti:la palla colpisce il palo esterno e finisce sul fondo. Brividi al Corrent

10’ Girbaldi ancora protagonista: la Sestrese recupera palla a centrocampo, fuga di T. Moretti che calcia con il mancino, ma davanti a sé si trova un Giribaldi in grande giornata che con i piedi respinge, la palla arriva a Curabba che preso di sorpresa non riesce ad impattare bene

8’ Primo cambio del match: mister Battistel opta per Kosiqi al posto di Babliuk

7’ Altro angolo per la Sestrese: palla sul primo palo ad Ansaldo che ci prova di tacco ma manda sul fondo

6’ Altra grande occasione per la Sestrese: su corner Ansaldo la spizzica sul primo palo, la palla arriva a Andreoni che ci prova di testa, ma Giribaldi ci mette ancora il guantone e manda in angolo

2’ Piroli servito in profondità, cerca di passarla orizzontalmente a Curabba, ma al limite Nonnis intercetta il passaggio, sventando una minaccia molto pericolosa

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

45’+3 Finisce il primo tempo, tante occasioni e tanto agonismo, ma il risultato rimane sullo 0-0

45+2 Gomito alto di Galluccio su Spozio che cade a terra, per l’arbitro non ci sono gli estremi del cartellino che chiede a gran voce la Carcarese

45’ Due minuti di recupero

38’ Destro dal limite di Scarfò, Giribaldi blocca sicuro

37’ Ripartenza della Sestrese, Curabba allarga per Galluccio che lascia sul posto Diamanti e calcia con il sinistro a pochi passi, super intervento di Giribaldi che con il piede riesce a salvare la porta biancorossa. Grande occasione per i genovesi!

36’ Punizione dalla sinistra per la Carcarese: Spozio mette in area un cross perfetto, ma per fortuna della Sestrese, nessuno riesce ad arrivarci

33’ Partita molto tesa, tanto agonismo in campo e ancora qualche scintilla

32’ Punizione dai 25 metri di Prato, conclusione direttamente sulla barriera

30’ Giallo per Curabba su Bertoni, a terra per un colpo alla testa. Si accendono le prime scintille in campo, ma la calma torna in pochi secondi

28’Spozio serve al limite Bertoni che controlla e calcia, ma viene murato dalla difesa verdestellata

23’ Gran destro a giro di Babliuk da lontano, Lo Bianco vola e manda in angolo

22’ Ghirardi riva palla a Scarfò sulla linea dell’area e crossa sul palo lontano dice Andreoni allontana

21’ Traversone di Prato dalla destra, bravo Ansaldo ad anticipare di testa Babliuk in area. Corner per la Carcarese

17’ Spozio batte veloce la punizione sulla sinistra per Ghirardi che crossa sul secondo palo, Bonifacino tutto solo di testa non riesce ad impattare bene il pallone che finisce sul fondo

15’ Punizione per la Carcarese dal vertice sinistrato: Prato batte teso in area, la difesa allontana, la palla torna a Prato che crossa in mezzo, bravo Ansaldo di testa a mandare in rimessa laterale

12’ Un rimpallo favorisce Galluccio al limite dell’area, il n. 11 serve in profondità Curabba che ci prova da posizione defilata, Giribaldi appostato sul primo palo manda in angolo

10’ Partita a ritmi alti fin dai primi minuti, le due squadre si affrontano a viso aperto

8’ Giallo per Babliuk falloso al limite dell’area avversaria mentre da terra cerca di recuperare palla su Andreoni

3’ Che rischio per la Carcarese! L. Moretti svirgola sulla trequarti e regala il pallone a Curabba che si trova da solo davanti al portiere e tenta il pallonetto, ma Giribaldi in uscita è bravissimo a rimanere in piedi e ad opporsi. La palla torna all’attaccante ospite, batti e ribatti in area, fino a quando la difesa non riesce ad allontanare. Brividi per i tifosi biancorossi

Si parte alle 16:05, calcio d’inizio della Sestrese. Pubblico delle grandi occasioni al Corrent

Carcare. Sfida da dentro o fuori al Corrent: chi passa vola in finalissima regionale con il Vallescrivia e può ancora sperare nel salto di categoria, l’altra squadra invece rimane con l’amarezza di essere arrivata ad un passo dall’Eccellenza. È tutto questo Carcarese-Sestrese, finale playoff del girone A di Promozione, una partita che si prospetta ad alta tensione.

Due i risultati possibili per la Carcarese che, dato il miglior piazzamento in campionato (è arrivata seconda), passerebbe il turno non solo in caso di vittoria ma anche con un pari dopo i tempi supplementari. Così come successo domenica scorsa proprio alla Sestrese, che ha avuto accesso alla sfida odierna grazie all’1 a 1 contro il Pontelungo.

In questa stagione le due formazioni si sono già scontrate due volte: all’andata ha avuto la meglio la Sestrese, che in rimonta ha battuto i biancorossi 4 a 2; al ritorno al Corrent la Carcarese ha segnato in zona Cesarini il gol vittoria. Vedremo oggi chi riuscirà a ripetersi.

Per la Carcarese assenti Briano e Brignone, per la Sestrese Balestrino squalificato.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti L., Prato Spozio, Nonnis, Ghirardi, Bertoni, Poggi, Babliuk, Diamanti. A disp.: Grenna, Gjataj, Brovida, Marchi, Croce, Pirotto, Kosiqi, Mombelloni, Moretti F. All. Michele Battistel

SESTRESE: Lo Bianco , Scarfò, Agostini, Zanoli, Ansaldo, Andreoni, Scalzi, Moretti T., Piroli, Curabba, Galluccio. A disp.: Barducco, Sarno, Carminati, Panori, Lanza, Calabrese, Bazzurro, Di Molfetta, Bruzzone. All. Enrico Valmati

ARBITRO: Pietro Francesco Donati di Chiavari

ASSISTENTI: Mauro Vigne di Chiavari e Federico Di Benedetto di Novi Ligure