Pietro Buttu-Imperia, le strade si separano: tanti gli interessamenti, tra i quali quello del Derthona

Imperia. Pietro Buttu non sarà più l’allenatore dell’Imperia. Questa la notizia ufficializzata questa mattina dopo alcune settimane di voci che andavano a confermare la decisione.

Lo scorso anno la vittoria dall’Eccellenza e della Coppa Italia nell’anno del centenario, quest’anno invece una grande salvezza in Serie D raggiunta in mezzo a tante difficoltà e con tanti ragazzi praticamente alla prima esperienza, guidati da senatori più esperti dalla cui unione è nato un gruppo sempre più forte, coeso e legato a Buttu.

Ora il tecnico ingauno diventa un pezzo pregiato del mercato, con già diverse società pronte a provare ad aggiudicarselo. Tra queste c’è il Derthona, una piazza che gli permetterebbe di rimanere in quarta serie. Per ora nulla di definito, ma in tanti vogliono Pietro Buttu.