Pietra Soccorso lancia una raccolta fondi a favore del pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona

Pietra Ligure. La Pubblica Assistenza Pietra Soccorso ODV annuncia il lancio ufficiale di una campagna di raccolta fondi dedicata all’acquisto di attrezzature sanitarie essenziali per il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Scrivono dalla Pubblica Assistenza pietrese: “Con questa importante iniziativa, la nostra associazione intende rafforzare il proprio impegno nel sostenere attivamente la sanità del nostro territorio. Riconosciamo la crescente necessità di disporre di attrezzature e dispositivi all’avanguardia per migliorare la qualità e la rapidità degli interventi di emergenza. I fondi che verranno raccolti saranno interamente destinati all’acquisto di materiale indispensabile, tra cui dispositivi avanzati per il monitoraggio dei pazienti, attrezzature specifiche per la gestione delle emergenze e strumenti di primo intervento, che saranno utilizzati direttamente nel reparto di pronto soccorso del Santa Corona”.

Come sottolineano da Pietra Soccorso: “Il pronto soccorso rappresenta il primo punto di riferimento per tutti noi nei momenti di maggiore vulnerabilità. Sostenere il suo operato significa supportare l’intera comunità. Per questo, ci appelliamo alla generosità di ciascuno, invitando a contribuire anche con una piccola donazione per fare la differenza insieme”.

“Desideriamo inoltre estendere un invito speciale ai ristoratori e alle attività commerciali del territorio che volessero organizzare cene o eventi di beneficenza a sostegno della nostra raccolta fondi. Saremo lieti di offrire la nostra collaborazione e tutto il supporto necessario per promuovere e dare visibilità a tali iniziative. Ogni atto di solidarietà è per noi di inestimabile valore e contribuisce a consolidare il legame tra la comunità e la sanità pubblica”, aggiungono.

La raccolta fondi è già iniziata ed è possibile offrire il proprio contributo attraverso i canali ufficiali di Pietra Soccorso:

IBAN dedicato: IT59N0875349320000001200900

Causale: “Donazione per pronto soccorso Santa Corona”

Oppure tramite portale GofoundME al link: https://gofund.me/10635837

“Tutti i dettagli relativi all’iniziativa, informazioni specifiche sull’utilizzo dei fondi raccolti e aggiornamenti costanti saranno disponibili sui nostri canali social. La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai. Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale. Sostenete anche voi il pronto soccorso di Pietra Ligure. Ringraziandovi fin d’ora per l’attenzione e il sostegno che potrete accordare a questa importante causa”, concludono.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 3465145634 oppure scrivere all’indirizzo e-mail raccoltafondipietrasoccorso@gmail.com.