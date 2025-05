Pietra piange la scomparsa di Alessandro Biancucci: “Amava la vita e la faceva amare agli altri col sorriso”

Pietra Ligure. Amava la vita e la faceva amare agli altri con il sorriso. Con un sorriso sempre pronto, una chitarra tra le mani e la capacità rara di far sentire chiunque accolto, Alessandro Biancucci – per tutti semplicemente Sandro – ha lasciato un segno profondo in chi ha avuto la fortuna di incontrarlo.

Si è spento ieri sera a Pietra Ligure – all’età di 72 anni -, circondato dall’affetto della sua famiglia, dopo un lungo e difficile percorso affrontato con la dignità, la forza e la positività che lo hanno sempre contraddistinto.

Papà di Andrea, nonno amatissimo di Luca, Sandro ha vissuto una vita piena, ricca di passioni, dedicata prima alla sua famiglia – in particolare alla moglie Alessandra Chiaretta, scomparsa dieci anni fa – e poi alla musica, agli amici, e all’impegno sociale. Dopo la perdita della moglie, in suo ricordo ha contribuito a fondare l’associazione “Sulle orme di Alessandra Chiaretta”, per tenere viva la sua memoria e portare avanti i valori e i progetti che lei aveva costruito con amore e dedizione.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda con parole semplici ma piene di significato:”Un giusto. Vale la pena vivere la vita da persone giuste. Sandro lo è stato – è il ricordo commosso di Dario Valeriani, ex sindaco di Pietra Ligure -. Sempre sorridente, affabile, non ha mai voluto far pesare sugli altri la sua malattia. Con la musica ha trasmesso gioia, ha saputo far amare la vita anche nella malattia. Il suo testamento più prezioso è il sorriso”.

Nella vita Sandro Biancucci aveva gestito una concessionaria di auto e camper a Borghetto, per poi approdare all’Imbarcadero di Osiglia, gestito con l’amico di sempre Domenico Rainisio: “Un amico, un fratello, molto di più di un amico e molto di più di un fratello. Non ci sono parole per descrivere Sandro”, ha detto. Ed è proprio lì che Sandro ha riportato in vita le sue passioni musicali, trasformando quel luogo in uno spazio di condivisione, allegria e calore umano.

A chi lo incontrava, Sandro lasciava sempre qualcosa. Un consiglio, una canzone, una risata. Amava il mare, la vela, le automobili, ma soprattutto la compagnia delle persone, in quelle serate tra amici dove le note dei balli occitani sembravano raccontare il suo spirito, carico di amore e di altruismo.

Il figlio Andrea ha condiviso sui social un pensiero pieno di emozioni: “16 mesi tortuosi, difficili, combattuti sino all’ultimo battito. Ci abbiamo messo cuore, anima e tanta speranza. Ora che sei andato con Mamma, sarà difficile trovare quel sorriso che con la tua forza eri riuscito a ridarmi da quel 19 giugno di dieci anni fa”.

La comunità di Pietra Ligure, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore, lo saluterà per l’ultima volta mercoledì 28 maggio alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di N.S. del Soccorso. Per volontà dei familiari, non sono previsti fiori: chi lo desidera può contribuire con una donazione all’associazione contro il cancro “Dr. G. De Vincenzi”, per continuare a trasformare l’amore in aiuto concreto.

Ora che Sandro Biancucci ha raggiunto la sua Alessandra, possiamo immaginarli di nuovo insieme, sorridenti, immersi nella musica che ha sempre fatto da colonna sonora alla loro vita.

L’editore di IVG Matteo Rainisio, con il padre Domenico, la madre Marilena e la sorella Carlotta, si stringe con affetto e commozione alla famiglia Biancucci in questo momento di profondo dolore.