Eccellenza: ultimo atto, il Pietra Ligure si arrende al Rivasamba (1-4)

Pietra Ligure-Rivasamba 1-4 (61′ Sogno – 3′ Cirrincione, 35′ Gualtieri, 51′ Diakhate, 82′ Oliveri)

(Athletic Club-Celle Varazze 1-3)

Secondo tempo:

Il Rivasamba chiude al 2° posto, accedendo direttamente ai Play-Off nazionali. Il Celle Varazze, imponendosi 1 a 3 in casa dell’Atlhtic Club Albaro, vince il campionato ed è promosso in Serie D.

90’+5 Fischio finale: Pietra Ligure-Rivasamba 1-4.

90′ Cinque minuti di recupero.

La partita, sentendo le notizie da Genova, non ha più nulla da dire. Viene riservata la standing ovation per Sancinito, il quale esce visibilmente commosso.

Terza rete del Celle Varazze. La situazione è pertanto ormai delineata.

82′ GOL RIVASAMBA! Azione sviluppata sulla destra. Un giocatore orange si presenta sul fondo e mette in mezzo. Oliveri, da poco subentrato, timbra anch’egli il tabellino da pochi passi

67′ Pietra Ligure in dieci uomini. G. Insolito viene fermato a centrocampo da un difensore orange (che si aggrappa ai pantaloncini). L’arbitro ammonisce l’autore del fallo e Insolito per proteste. A causa di ciò lo stesso Insolito scaraventa via il pallone. L’arbitro, forse anche per qualche parola di troppo, il giocatore locale.

61′ GOL PIETRA! Dal conseguente corner i locali accorciano le distanze. Sogno riceve nei pressi del limite ell’area e col destro calcia nell’angolino. 1-3.

60′ Il Pietra non demorde e continua a giocare. G. Insolito stoppa in area e si gira in maniera repentina, concludendo verso la porta. Adornato si distende e respinge in corner.

58′ Baldassare, percussione sulla destra. A lato.

51′ GOL RIVASAMBA! Cross dalla sinistra, Diakhate salta indisturbato sul secondo palo. Vernice, complice forse anche il pallone scivoloso, si fa sorprende dal colpo di testa dell’attaccante ospite, apparso leggibile. Errore del portiere pietrese: sfera in fondo al secco e partita in cassaforte per la squadra di mister Del Nero. 0-3.

Tutta l’attenzione è ora rivolta su Athletic Club-Celle Varazze.

50′ Rivasamba in avanti. Verticalizzazione per vie centrali. Gasco, scivolando, svirgola e libera Diakhate. Conclusione col sinistro, a lato di poco.

Raddoppio del Celle Varazze in avvio di ripresa.

48′ Manfrone (subentrato all’intervallo), avanza e calcia alto.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Pietra Ligure-Rivasamba 0-2.

39′ Ancora Pietra in avanti. L. Insolito si incunea in area dalla destra: tiro dritto per dritto, alto non di molto.

37′ Il Pietra, nonostante ora il doppio svantaggio (forse eccessivamente severo per quanto visto finora) continua a macinare gioco. Mischia in area, sbrogliata in qualche modo dalla difesa levantina.

35′ GOL RIVASAMBA! Grande cinismo degli ospiti, davvero incisivi tra le linee. Cirricione serve in profondità Gualtieri. Questi salta un difensore in dribbling e dai pressi della lunetta libera una precisa staffilata, che si infila nell’angolino. Nulla da fare per Vernice protratto in tuffo. 0-2.

32′ Pietra Ligure a un centimetro dal pareggio. Rovere sguscia via a sinistra e mette basso al centro. Castiglione nell’area piccola, in spaccata e in anticipo sul diretto marcatore, manda fuori di un nulla.

Trascorso il primo quarto d’ora. Incontro vivace, con rapidi e continui capovolgimenti di fronte.

13′ Altra grande occasione Pietra. Sempre sull’asse Rovere-G. Insolito. Questa volta l’assistenza è del primo per il secondo che, incuneandosi dentro l’area sulla destra, incrocia in diagonale. La palla fa la barba al palo.

9′ Pietra vicino al pareggio. G. Insolito vince un contrasto sulla trequarti e serve a sinistra Rovere. Questi si accentra, converge e fa partire un bel tiro a giro. Il pallone sibila a un palmo all’incrocio dei pali

7′ Punizione Pietra Ligure sulla trequarti destra. Va Sancinito, alto.

5′ Corner Rivasamba dalla detra. Linale a centro area gira alto.

Vantaggio immediato anche del Celle Varazze in casa dell’Athetic Club (0-1). Avvio super delle due contendenti.

3′ GOL RIVASAMBA! Dopo un buon approccio del Pietra. Gran progressione di Diakhate sulla destra, che in verticale taglia in due la retroguardia locale. Cirrincione si ritrova solo davanti a Vercnice col sinistro insacca. 0-1.

Prima dell’inizio entrambe le squadre tributano una passerella a Sancinito, all’ultima partita in carriera. Premiato con una targa anche il mister pietrese Coco, anch’egli all’ultima apparizione sulla panchina biancoazzurra.

Pietra Ligure: Vernice, Gasco, Pili (63′ Lufi), Sancinito (88′ Franco) , G. Insolito, Rovere (74′ Odasso) , Sogno, Pavese, Faedo (63′ A. Insolito), L. Insolito (63′ Aicardi), Castiglione

A disp.: Duberti, Odasso, Puddu, Dominici, Sardo, Franco All. Coco

Rivasamba: Adornato, Cappelli, Sanguineti, Queirolo (85′ Lasagna), Linale, Gualtieri, Bocciardo (46′ Manfrone), Cusato (52′ Baldassare), Diakhate (65′ Oliveri), Cirrincione (79′ Calcagno), Ferretti

A disp.: Mazzadi, Porro, Ruffino, Valera Vazquez. All. Del Nero

Arbitro: Giovanni Curcio (Siena). Assistenti: Florjana Doci (Savona) e Federico Di Benedetto (Novi Ligure)

Note: Pomeriggio nuvoloso tendente a pivosoo (18°), fondo sintetico in discrete condizioni. Al 67′ espulso G. Insolito (P) per proteste. Angoli 3-3. Spettatori 150 circa.

Pietra Ligure. Epilogo del campionato regionale calcistico di Eccellenza Liguria 2024-2025. Il verdetto per sancire chi andrà direttamente in Serie D si deciderà quest’oggi, alla trentesima e ultima giornata.

I Pietra Ligure, terzo in classifica ma ormai estromesso dalla possibilità di disputare i Play-Off (biancoazzurri distanziati di 14 lunghezze; oltre i 7 punti massimi di distacco possibili), ospita il Rivasamba secondo e in lizza per vittoria del torneo. Fischio d’inizio allo stadio “De Vincenzi”, ore 15:00.

Gli orange, a lungo primi in graduatoria, hanno subito il ritorno del Celle Varazze. Le civette matricola sono in vantaggio di +2 a una partita dal termine. Due squadre che hanno fatto il vuoto dietro a loro: +15 sul terzo posto, +20 sul quarto, quasi +30 sul quinto.

Per decidere chi salirà direttamente in Serie D bisognerà dunque attendere il responso degli ultimi 90′ della stagione. Rivasamba costretto a fare bottino pieno sperando al contempo che il Celle Varazze, impegnato a Genova in casa dell’Athetic Club Albaro, non vinca.

I calafati di Sestri Levante, già giunti secondi la passata annata alle spalle dell’Imperia, sono il miglior attacco del campionato (87 gol segnati in 29 gare: media “monstre” di 2.8 gol a partita). Lato pietrese, l’incontro odierno sarà la gara d’addio di mister Coco sulla panchina biancoazzura.