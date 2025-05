Pietra Ligure, pregiudicato in arresto per tentata rapina e aggressione a pubblico ufficiale

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Loano hanno tratto in arresto un 25enne cittadino marocchino pregiudicato per i reati di tentata rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per lesioni personali aggravate.

L’uomo è stato rintracciato e bloccato all’interno della stazione ferroviaria di Pietra Ligure, pochi minuti dopo aver tentato una rapina ai danni di una donna di origine sudamericana. La vittima, aggredita con violenza, è stata afferrata per i capelli e strattonata ripetutamente nel tentativo di sottrarle la borsa. Solo il pronto intervento del cognato e di alcuni passanti ha impedito che l’azione criminosa andasse a segno, costringendo l’aggressore alla fuga a bordo di un monopattino.

L’intervento tempestivo dei militari di Loano ha consentito di avviare immediatamente le ricerche e, grazie alla dettagliata descrizione fornita, l’uomo è stato individuato e fermato poco dopo all’interno della stazione ferroviaria di Pietra Ligure. Alla vista dei carabinieri, tuttavia, il malvivente ha opposto una violenta resistenza, inveendo, sputando e tentando di colpire i militari con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi all’arresto.

Grazie anche al rapido intervento in supporto di un equipaggio del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Albenga, inviato dalla Centrale Operativa in ausilio, l’individuo è stato infine immobilizzato e ammanettato. Durante l’operazione due militari hanno riportato lesioni che hanno reso necessario il successivo ricorso alle cure mediche al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Approfondendo le indagini, inoltre, è stato accertato che il monopattino utilizzato per la fuga era stato rubato quella stessa mattina dall’uomo sul lungomare di Borghetto Santo Spirito. Il mezzo è stato pertanto recuperato e restituito al legittimo proprietario.

L’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Albenga e questa mattina, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto e rito direttissimo, il Gip del Tribunale di Savona ha disposto a carico dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.