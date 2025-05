Festa davvero “mondiale” a Pietra Ligure per la Uci Enduro World Cup di sabato 10 (Enduro Open) e domenica 11 maggio (Enduro Pro), prima tappa della Coppa del Mondo della stagione 2025.

Oggi, giovedì 8 maggio, l’apertura ufficiale della manifestazione e del Villaggio sportivo dedicato all’evento, con la presentazione avvenuto dal palco allestito in piazza San Nicolò.

“Grande manifestazione che si inserisce in un territorio che ormai ha un nome importante nel panorama mondiale di questo sport ma anche dell’outdoor più in generale – afferma il sindaco Luigi De Vincenzi – credo che portare a Pietra la manifestazione (insieme a Finale Ligure) sia una cosa importantissima”.

“Si parla di un territorio non si un singolo paese, quest’anno è a Pietra e la gente è qua – aggiunge – a Finale lo scorso anno siamo andati per partecipare all’evento e quest’anno accade il contrario e credo che questa sinergia sia importantissima. Una sinergia che si estende per la Val Maremola ed è importantissimo. Comincia un evento unico in Italia, fatto tra qua e Finale, ciò sta a significare quanto la Liguria sia importante”.

“Colgo l’occasione per ringraziare Regione Liguria per il sostegno, anche economico”, conclude il primo cittadino.

Pietra Ligure, Enduro World Cup: le foto dell’inaugurazione

“Un appuntamento mondiale ed è la terza volta che torniamo a Pietra Ligure che ha iniziato uno sviluppo nell’ambito dell’outdoor già con la precedente amministrazione – afferma Enrico Guala di FOR – un investimento per i territorio. Nel 2020 la nostra più grande scommessa: portare un evento, in tempo di covid, a Pietra e Finale che sono state due delle tre località uniche al mondo che hanno fatto Enduro World Cup. Questo è stato il momento che ha cambiato la storia per questa destinazione e soprattutto per Pietra Ligure. Un territorio meraviglioso compreso quello della Val Maremola“.

Un percorso di gara che premia tutta l’offerta sentieristica che si è creata: “Possiamo dire che è un ritorno a quello che era al primo Enduro organizzato da Riccardo Negro nel 2008 a Finale – aggiunge – un viaggio sul territorio, tutto a pedali, passando in posti sconosciuti. Il messaggio che vogliamo dare al mondo è che Enduro è anche una scoperta e possiamo scoprire posti che sono dietro casa ma che altrimenti non vedremmo”.

“Questo è l’evento più importante che il territorio abbia mai ospitato, di rilevanza internazionale. E’ la vetrina più importante che possiamo dare ad un progetto nato da alcuni anni. C’è un progetto condiviso da diversi comuni, un progetto che si è consolidato ne tempo. L’evento che mette sotto i riflettori del mondo i nostri sentieri, anche quelli meno conosciuti. tutto ciò sta aumentanto sempre di più i flussi turistici, anche fuori stagione”, le parole del vicesindaco Daniele Rembado.

Il tracciato 2025 rappresenta un vero e proprio ritorno alle radici dell’enduro, con i rider che affronteranno due intense giornate di gara – sabato 10 e domenica 11 maggio – attraversando tutti gli ambienti iconici del Pietrese e della Val Maremola. Dai trail alle pendici del Monte Carmo, passando per Ranzi e il Monte Grosso, il percorso offrirà un mix perfetto di tecnica, resistenza e paesaggi spettacolari.

La giornata di sabato partirà dal Bric Merizzo, con l’adrenalinico Isallo Extasy, uno dei sentieri più lunghi e variegati della zona. Dopo la risalita al Giogo di Giustenice, i rider affronteranno Hiroshima Mon Amour e il tecnico Dolcenera, concludendo la giornata con 1.600 metri di dislivello positivo e circa 40 km complessivi.

Domenica, invece, sarà ancora più impegnativa: si parte dal Monte Grosso con la speciale SpillPietra, si risale per quasi 1000 metri fino alla speciale Fedeli alla Linea, per poi proseguire su Gabry e chiudere in bellezza con Armuin, nella zona di Ranzi. Il secondo giorno prevede 1.800 metri di dislivello per un totale di 43 km.

Il tracciato del Day 2 sarà lo stesso su cui si sfideranno anche i partecipanti della gara Open, in programma sabato. Una grande occasione per gli amatori di gareggiare su un tracciato da Coppa del Mondo in una delle destinazioni italiane più iconiche per l’enduro. Confermata anche quest’anno la categoria E-EDR per le MTB a pedalata assistita, con un percorso leggermente più corto per garantire l’autonomia con una sola batteria. Le iscrizioni per la gara Open chiudono il 2 maggio, rimangono dunque ancora poche ore per assicurarsi un posto.

Il percorso della World Cup prevede un’unica risalita con shuttle fino al Melogno, servizio offerto da Finale Freeride e Finale Express, compagnie ufficiali di trasporto della Finale Outdoor Region. La gara Open non prevede invece trasferimenti con shuttle.