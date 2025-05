Pietra Ligure accoglie i rider, è conto alla rovescia per l’attesa UCI Enduro World Cup

Cresce l’attesa per la UCI Enduro World Cup nella Finale Outdoor Region, che quest’anno fa tappa a Pietra Ligure, località già teatro di numerose competizioni internazionali negli ultimi anni, cha esordito in Coppa del Mondo nel 2023, e ora torna protagonista anche in questa stagione.

Nei giorni la presentazione del percorso: il tracciato 2025 rappresenta un vero e proprio ritorno alle radici dell’enduro, con i rider che affronteranno due intense giornate di gara – sabato 10 e domenica 11 maggio – attraversando tutti gli ambienti iconici del Pietrese e della Val Maremola. Dai trail alle pendici del Monte Carmo, passando per Ranzi e il Monte Grosso, il percorso offrirà un mix perfetto di tecnica, resistenza e paesaggi spettacolari.

La giornata di sabato partirà dal Bric Merizzo, con l’adrenalinico Isallo Extasy, uno dei sentieri più lunghi e variegati della zona. Dopo la risalita al Giogo di Giustenice, i rider affronteranno Hiroshima Mon Amour e il tecnico Dolcenera, concludendo la giornata con 1.600 metri di dislivello positivo e circa 40 km complessivi.

Domenica, invece, sarà ancora più impegnativa: si parte dal Monte Grosso con la speciale SpillPietra, si risale per quasi 1000 metri fino alla speciale Fedeli alla Linea, per poi proseguire su Gabry e chiudere in bellezza con Armuin, nella zona di Ranzi. Il secondo giorno prevede 1.800 metri di dislivello per un totale di 43 km.

Il tracciato del Day 2 sarà lo stesso su cui si sfideranno anche i partecipanti della gara Open, in programma sabato. Una grande occasione per gli amatori di gareggiare su un tracciato da Coppa del Mondo in una delle destinazioni italiane più iconiche per l’enduro. Confermata anche quest’anno la categoria E-EDR per le MTB a pedalata assistita, con un percorso leggermente più corto per garantire l’autonomia con una sola batteria. Le iscrizioni per la gara Open chiudono il 2 maggio, rimangono dunque ancora poche ore per assicurarsi un posto.

Il percorso della World Cup prevede un’unica risalita con shuttle fino al Melogno, servizio offerto da Finale Freeride e Finale Express, compagnie ufficiali di trasporto della Finale Outdoor Region. La gara Open non prevede invece trasferimenti con shuttle.

Francesco Gozio, direttore di gara, commenta: “Siamo felici di poter proporre nuovamente il format su due giorni: è quello che più rispecchia lo spirito dell’enduro, in cui non contano solo tecnica di guida e velocità, ma anche preparazione fisica, gestione delle energie e resistenza a due giornate di gara dopo due giorni di prove”.

“Questo format riflette perfettamente anche il prodotto turistico della Finale Outdoor Region, fatto di lunghe giornate in sella alla scoperta di un territorio vasto e ricchissimo di sentieri. Dal punto di vista organizzativo, si tratta di una sfida impegnativa e per questo voglio ringraziare il nostro staff fin da ora e tutte le associazioni coinvolte nella gestione del percorso, grazie alle quali possiamo garantire un elevato livello di sicurezza per tutti gli atleti”.

L’appuntamento è dall’8 all’11 maggio a Pietra Ligure. Lo spettacolo inizierà già giovedì 8 maggio in Piazza San Nicolò da Bari, con l’apertura ufficiale dell’evento alla presenza degli amministratori locali dei comuni attraversati dal percorso, seguita dalla conferenza stampa aperta al pubblico con i top rider in gara. Da venerdì a domenica, sempre in Piazza San Nicolò, sarà attivo il Villaggio Evento, ma non mancate di fare un giro tra le vie e piazze di Pietra Ligure per curiosare tra i paddock dei team e le assistenze tecniche.

(Per maggiori informazioni sul programma e sugli eventi collaterali, visita il sito www.finaleoutdoor.com e seguici sui nostri canali social).