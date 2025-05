Pietra Ligure, 40° anniversario della fondazione dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Vaccarezza: “Grande emozione partecipare”

Pietra Ligure. Si sono conclusi oggi i due giorni di festeggiamenti in occasione del 40° anniversario della fondazione dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) di Pietra Ligure sezione Nocchiere Enrico Pietro. Alla cerimonia oltre al sindaco Luigi De Vincenzi hanno presenziato anche i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Sara Foscolo.

“Una domenica molto speciale”, afferma Vaccarezza.

Per l’occasione, le delegazioni ANMI, le autorità del territorio, le Associazioni locali, hanno dato vita ad una serie di eventi conclusi oggi con il corteo per le vie cittadine, gli onori al Monumento ai Caduti di tutte le guerre e al Monumento ai Caduti del Mare, il tutto allietato dalle note della Filarmonica Guido Moretti di Pietra Ligure e della Banda Forzano di Savona, e la Santa Messa.

“Una grande emozione essere qui oggi e poter partecipare alla consegna delle Benemerenze a coloro che, in tutti questi anni, si sono particolarmente distinti per il lavoro svolto a favore dell’Associazione.

All’organizzazione va il mio particolare ringraziamento per l’accoglienza e il mio plauso per l’impegno civico e per il grande lavoro che, con passione e dedizione, svolge a beneficio dell’intera comunità”, conclude il Consigliere Vaccarezza.