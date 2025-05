Pietra, la scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” conquista per la prima volta la Bandiera Verde di Eco-schools

Pietra Ligure. Questa mattina, nel cortile del plesso scolastico di viale Europa a Pietra Ligure, si è tenuta la cerimonia di consegna della Bandiera Verde 2025, il riconoscimento internazionale della FEE (Foundation for Environmental Education) che attesta l’impegno della scuola nel promuovere la sostenibilità ambientale attraverso l’educazione ambientale e la riduzione dell’impatto ambientale della comunità, non solo scolastica.

Insieme al vice sindaco Daniele Rembado, all’assessore all’ambiente Cinzia Vaianella, al consigliere delegato alla pubblica istruzione Michela Vignone e alla dirigente scolastica Giuseppina Manno, ha partecipato alla cerimonia e consegnato la Bandiera Verde la referente regionale di FEE Albina Savastano,

Quest’anno, per la prima volta, il vessillo è stato assegnato alla scuola primaria ”Papa Giovanni XIII” al termine del progetto “Eco-Schools/Il territorio si fa scuola”, programma internazionale della FEE dedicato alle scuole che premia, alla fine di un percorso partecipato e declinato in laboratori didattici e attività artistico-espressive, la sensibilità ecologica della comunità scolastica, stimola la diffusione di buone pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, le istituzioni, le associazioni e la società civile e promuove il rispetto dell’ambiente a partire dalle sue più giovani generazioni.

Le alunne e gli alunni di tutte e cinque le classi della Papa Giovanni XXIII hanno lavorato per tutto l’anno scolastico sull’impegnativo percorso educativo, fatto di approfondimenti, seminari e attività creative, che ha avuto l’obiettivo, attraverso la creazione di un eco-codice di regole da rispettare e far rispettare, di stimolare gli studenti a proteggere attivamente l’ambiente che li circonda, modificando le proprie azioni in chiave ecosostenibile e diventando protagonisti in prima persona del cambiamento nella loro comunità. Ad ottobre, partendo da Petra – la tartaruga Caretta caretta che a metà agosto 2024 ha eccezionalmente nidificato sulla spiaggia di levante, proprio davanti alla scuola “Papa Giovanni XXIII” – docenti e alunni hanno scelto come tema conduttore la biodiversità dell’habitat marino, decidendo di concentrarsi sulla conoscenza del mare, sulle problematiche di flora e fauna marine, del santuario dei cetacei, della vita e la mobilità delle tartarughe e sulla salvaguardia della biodiversità climatica e delle specie marine.

Alla cerimonia di consegna della Bandiera Verde hanno partecipato anche gli alunni della classe quinta della scuola primaria “Dott. Sordo” di via della Cornice che, in un simbolico “passaggio di testimone”, hanno presentato e condiviso il loro lavoro sul tema della salvaguardia dell’ambiente marino, basato su una creativa narrazione nelle forme del teatro antico giapponese Kamishibai e corredato dalla rivisitazione della canzone “In fondo al mar” (La Sirenetta), neo vincitore del premio assegnato da Assonautica Provincia di Savona sul tema “Una favola per salvare il mare”.

“Ringraziamo tutte le alunne e tutti gli alunni della scuola primaria “Papa Giovanni XXIII”, insieme alle loro insegnanti, alla coordinatrice dei progetti, alla dirigente scolastica, alle associazioni del territorio e alle persone che hanno collaborato, in primis Davide Siri, il Gruppo Scout AGESCI Valmaremola 2, Salto nel Blu e la biologa Martina Negri e SAT Servizi Ambientali Territoriali per l’impegno educativo e la grande creatività profuse nella realizzazione di questi meravigliosi lavori, veramente uno più bello dell’altro – commentano dall’amministrazione comunale – Davvero tanti complimenti a tutti per aver ottenuto per la prima volta l’assegnazione della Bandiera Verde, un grande risultato che, come dimostrano gli alunni della primaria di via della Cornice qui presenti, va in assoluta continuità con le Bandiere Verdi conquistate per sette anni consecutivi dalla scuola primaria ‘Dott. Sordo’. Un riconoscimento importantissimo che ancora una volta testimonia l’impegno e l’attenzione della scuola verso la pratica e la diffusione di comportamenti sostenibili per la salvaguardia dell’ambiente e, insieme alla scuola, anche dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità territoriale in cui la scuola è inserita, poiché il percorso disegnato dal programma Eco schools’ è un percorso squisitamente condiviso e partecipato e che coinvolge attivamente non solo la scuola, ma anche l’amministrazione comunale, le associazioni, le famiglie, le attività produttive e la cittadinanza tutta e quello che si genera è un vero percorso virtuoso teso a migliorare sensibilmente la qualità di vita dell’intera comunità”.

“L’adesione e il sostegno, ormai pluriennali, al programma Eco-Schools mostra l’impegno della nostra amministrazione su tematiche legate all’ambiente, impegno riconosciuto a livello nazionale dalle innumerevoli Bandiere Blu che sono state conferite a Pietra Ligure. La nostra attenzione è rivolta non solo al miglioramento dei servizi a fini turistici, ma anche e soprattutto al miglioramento della qualità della vita della comunità e delle nuove generazioni. Ogni anno, partecipano al programma Eco schools della FEE più di 40.000 scuole nel mondo, messe in contatto tra di loro, attraverso scambi e gemellaggi, per condividere esperienze e attività comuni. Il progetto vede il coinvolgimento di alunni, famiglie, personale scolastico, amministratori comunali, associazioni del territorio e quanti altri si adoperino per contribuire allo sviluppo ambientale locale, una rete nazionale e internazionale che favorisce la condivisione di progetti ed esperienze formative. Quest’anno, tutte le classi della ‘Papa Giovanni XXIII’ hanno lavorato per mesi con le insegnati, con la collaborazione ‘specialistica’ di Davide Siri, del Gruppo Scout Agesci Valmaremola 2, dell’associazione Salto nel Blu e di SAT Servizi Ambientali attorno al tema della biodiversità dell’habitat marino e fondamentali per la buona riuscita dei lavori sono stati senza dubbio la creatività, l’impegno e la passione delle alunne e degli alunni e, ovviamente, dei loro insegnati che hanno lavorato con grande dedizione ai compiti assegnati, raggiungendo ottimi risultati”.

“Complimenti anche agli alunni della classe 5A della scuola primaria ‘Dott. Sordo’, e alla loro insegnante, per il bel lavoro vincitore del concorso di Assonautica. Davvero bravi tutti e grazie! Come amministrazione ci siamo sempre impegnati affinché le iniziative realizzate nell’ambito del progetto Eco-schools escano dalle aule scolastiche e vengano condivise con tutti ed è con questo l’obiettivo che sabato 24 maggio, nella cornice della Rassegna internazionale delle infiorate artistiche Pietra Ligure InFiore 2025 e del Festival della lavanda Petrae, sul lungomare Bado, tutti questi meravigliosi lavori verranno esposti e raccontati”, concludono dall’amministrazione comunale.