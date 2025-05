Peste suina, torna l’allarme: primo caso ad Albisola, un altro a Savona

Savona. Due nuovi casi di peste suina nel savonese: uno ad Albisola Superiore (primo caso) e uno a Savona (cinque casi). E’ quanto emerge nell’ultimo report aggiornato sulle positività da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Con il caso di Albisola Superiore crescono a 180 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

Dunque non si ferma l’emergenza sanitaria e pandemica legata alla presenza dei cinghiali, con il virus della Psa ancora in circolazione e le conseguenti preoccupazioni da parte del mondo agricolo e dei territori interessati.

In Liguria sono state riscontrate cinque nuove positività: oltre ai due casi savonesi, tre in provincia di Genova, una a Mignanego (quattordici in totale), e due a Recco (nove). Il totale in regione sale a 1.080.

In Piemonte non sono state osservate nuove positività tra i cinghiali: il totale in regione rimane così fermo a 776 casi: non si segnalano, infatti, nuovi focolai in allevamenti suinicoli nel territorio piemontese.

Il totale dei positivi sui cinghiali sale così a 1.856 casi.