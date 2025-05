Pellegrinaggio delle Confraternite: anche Varazze a Roma

Varazze. Anche Varazze era presente a Roma per il Giubileo delle Confraternite, svoltosi sabato scorso, 17 maggio. L’orgoglio del sindaco, Luigi Pierfederici. “Diverse confraternite della nostra città hanno partecipato a questo importante appuntamento di fede e tradizione.

Un riconoscimento particolare – sottolinea il primo cittadino – va ai giovani della Confraternita del Santissimo Nome di Maria di Alpicella, che hanno preso parte alla Grande Processione Monumentale dal Colosseo al Circo Massimo, affiancati dalla Confraternita di Mignanego (Genova).

Accompagnati dai confratelli più esperti – aggiunge Pierfederici – i ragazzi di Alpicella hanno dimostrato impegno, serietà e attaccamento a una tradizione che richiede fatica, disciplina e spirito di servizio. Bravi ragazzi”.

Una grande emozione e un grande onore per Varazze. “Un forte ringraziamento a tutte le Confraternite cittadine che si sono recate nella capitale che ha ospitato il loro Giubileo. Un evento straordinario che ha visto la partecipazione di circa 100mila fedeli provenienti da oltre 100 Paesi. Alcune delle Confraternite di Vatazze: Confraternita di San Bartolomeo, Confraternita Santissimo Nome di Maria di Alpicella e Confraternita Santa Croce di Casanova, hanno rappresentato con orgoglio la nostra comunità in questo importante appuntamento dell’Anno Santo. Hanno preso parte al pellegrinaggio alla Porta Santa, alla grande processione che ha attraversato il cuore della Capitale e alla Santa Messa in Piazza San Pietro, presieduta dal Santo Padre, Papa Leone XIV”.