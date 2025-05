Pd Finale: “Spostare il centro appuntamenti e prelievi nell’ex Ruffini significa agire senza pensare al bene dei cittadini”

Finale Ligure. “Decidere di spostare il centro appuntamenti e prelievi nell’ex Ruffini in via della Pineta significa agire senza minimamente pensare al bene dei cittadini ed, in modo particolare, alle persone più fragili ed agli anziani. Un posto difficile da raggiungere a piedi e dove non ci sono spazi per posteggiare”. E’ questa la posizione del Partito Democratico di Finale Ligure.

“Si vuol trovare un altro posto? – proseguono i Dem – Lo si trovi, ma questo importante servizio deve essere collocato, semmai, in un area ancora più vicina al centro cittadino”.

Concludono: “Ieri il pagamento di due euro sulle prescrizioni, oggi questo annuncio di spostamento, confermano, se ancora ve ne fosse bisogno, il tentativo di indirizzare gli utenti verso il servizio privato. Il PD non ci sta. La sanità deve rimanere pubblica”.