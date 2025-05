Savona. Attimi di paura nella notte appena trascorsa, a Savona, a causa di un incendio divampato intorno alle 2.

Il rogo, avvenuto in via dello Sperone, ha coinvolto uno scooter, danneggiato dalla fiamme.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito in seguito all’accaduto. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco che, non senza difficoltà, sono comunque riusciti a spegnere l’incendio.