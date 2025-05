Paura ad Albenga, uomo in arresto cardiaco in piazza del Popolo: salvato dal personale del 118 e dalla Croce Bianca

Albenga. Attimi concitati e di grande paura questa mattina (19 maggio) ad Albenga, dove un uomo ha accusato un malore ed è andato in arresto cardiaco in pieno centro città.

È successo intorno alle 9, in piazza del Popolo. Stando a quanto riferito, l’uomo si trovava seduto su una panchina, quando all’improvviso si è accasciato al suolo.

Immediato l’allarme lanciato da alcuni passanti che hanno allertato la Croce Bianca, la cui sede si trova nelle vicinanze, e il 118.

Tempestivo l’intervento dei militi e del personale medico che sono riusciti, non senza difficoltà, a far ripartire il battito cardiaco. L’uomo è stato poi intubato e trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.