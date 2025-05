Parroco appende bandiera del Pride fuori dalla chiesa, qualcuno la porta via: “Fatene buon uso, se è un dispetto pazienza”

Savona. E’ stata rimossa nottetempo da qualche “ignoto” la bandiera arcobaleno che Don Gabriele Semeraro, parroco della chiesa di San Giuseppe a Savona, aveva esposto fuori dall’edificio sacro in occasione del Pride che si terrà oggi nella città della Torretta.

A denunciare l’episodio è lo stesso sacerdote, che in un post Facebook scrive: “Qualche persona ha deciso di prendersi la bandiera che avevo messo in occasione del Pride. Forse ne aveva bisogno o forse potrebbe essere un dispetto, difficilmente è stato il vento perché ho trovato il cordino ben tagliato”.

Il don la prende con filosofia: “Pazienza, certamente non è l’unica bandiera che possiedo e quindi durante la sfilata del Pride ne verrà appesa una vecchia in mio possesso. Ovviamente spero che chi la presa ne faccia buon uso e se è stato un dispetto… pazienza non è un gran danno”.

“Colgo l’occasione per anticipare che la parrocchia di San Giuseppe per tutto il mese di giugno pregherà per il superamento dell’omobitransfobia nella società e soprattutto nella Chiesa Cattolica. Buon mese del Sacro Cuore e buon mese del Pride a tutti, a tutte e a tutt*”.

E poi, in un post scriptum lapidario, ricorda che “la chiesa e la facciata hanno le telecamere”.