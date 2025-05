“Parkinson e attività fisica – Moving together”: ad Alassio grande partecipazione per la giornata dedicata al Parkinson

Alassio. Grande partecipazione e tanta emozione ieri ad Alassio per la giornata dedicata alla lotta al Parkinson. L’iniziativa, organizzata e diretta dal dott. Tiziano Tamburini – referente dell’ambulatorio per la malattia di Parkinson e s. extrapiramidali presso la S.C. Neurologia dell’Ospedale S. Corona – è stata patrocinata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio con la collaborazione della società partecipata Gesco ed è iniziata al mattino con una dimostrazione di Attività Fisica Adattata (AFA Parkinson) per malati di Parkinson.

E’ proseguita nel pomeriggio all’Auditorium della Biblioteca Civica con il convegno medico-scientifico “Parkinson e attività fisica – Moving together”, diretto dal dottor Tiziano Tamburini aperto dai saluti istituzionali dell’assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti e del direttore Socio Sanitario di ASL2 Monica Cirone.

Hanno preso parte al convegno illustri esperti britannici di neuroriabilitazione, tra cui Beccy Oliver, Annie Rainbow ed Emma Bracher, oltre al chinesiologo Marian Mocanu, ai fisiatri Antonella Garnero e Carmelo Lentino, e al neurologo Franco Bruno Grassi.

Il progetto AFA Parkinson, attivo da alcuni anni sul territorio della ASL 2, vede attualmente coinvolti 6 comuni in Liguria, tra cui Alassio, gli uffici di fisioterapia domiciliare di Albenga, Finale Ligure e Savona e l’ASD “In Movimento”, e raccoglie ad oggi più di 130 pazienti, una numerosità che rappresenta la seconda realtà italiana per tipologia di attività, in maggioranza afferenti all’Ambulatorio per i disturbi del movimento dell’Ospedale Santa Corona e provenienti anche dal presidio di Savona e in alcuni casi dal territorio imperiese.