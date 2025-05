Panchina San Francesco Loano: si alzano le quotazioni di Lupo

Loano La San Francesco Loano sta continuando a riflettere attentamente sul da farsi in questi giorni, facendo ragionamenti ponderati per una stagione con l’obiettivo di ulteriore consolidamento in Eccellenza e la novità del sintetico che renderà ancora più moderno l’impianto loanese dell’Ellena.

I nomi più papabili e chiacchierati erano diventati tre nel corso delle scorse settimane: Davide Brignoli, Flavio Ferraro e Alessandro Lupo. Al momento le ultime indiscrezioni vedono salire le quotazioni proprio di quest’ultimo. L’ex tecnico di Albenga e Imperia ritornerebbe alla guida di una Prima Squadra dopo l’esperienza nel Settore Giovanile della Sanremese.

Nulla ancora di ufficiale visto che il club sta per addentrarsi nelle ultimissime fasi di confronto, ma una cosa è certa: bisognerà attendere ancora poco per arrivare alla fumata bianca, o meglio rossoblù.