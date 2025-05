Pallavolo amatoriale: doppia squadra e doppia vittoria per il Pichincha Wime, Team della Polisportiva del Finale

Finale Ligure. Mercoledì 28 maggio si è concluso il Torneo Open di Volley – Provincia di Savona, un torneo di pallavolo amatoriale misto organizzato da B. C. Varazze Swindlers.

Ad ospitare la finale è stata la Polisportiva del Finale, presso la Palestra Arene Candide di Via XXV Aprile a Finale Ligure, ed è stata una finale molto singolare, perché ha visto affrontarsi proprio le due squadre del gruppo Pichincha Wime Volley Team, un gruppo di Volley Amatoriale che tessera i suoi atleti alla Polisportiva.

L’Open di Volley – Provincia di Savona in questa sua diciassettesima edizione del 2025 ha visto scontrarsi 6 squadre:

– due provenienti dal Pichincha Wime Team: rispettivamente denominate, la squadra 1 PIN e la squadra 2 CHINCHA;

– due provenienti dal B. C. SWINDLERS di Varazze;

– una proveniente dalla A.S.D. TOIRANO di Toirano;

– e una squadra proveniente dalla A.S.D. Polisportiva Civette di Celle Ligure.

È quella di ieri, tutta finalese, è stata una finale davvero combattuta, in cui, a vincere, è stato soprattutto lo spirito sportivo di tutto il Pichincha Wime Team composto da: Matteo Gaglianone, José Pluas, Andrea Core, Laura Briozzo,,Giulia Raimondi, Irene Cecchi, Marco roccella, Claudio Ippolito, Filippo Fazio, Eden Cano, Alessandro Astigiano e Simone Ciminelli.

Ringraziamenti speciali vanno anche a Claudia Lemme e Stefano Sportelli, sempre in forza al Team, che presto torneranno a giocare e a Cinzia Marino che è riuscita a rientrare in gara almeno per una sera.

Una bella soddisfazione quella di aver ottenuto sia il primo che il secondo posto del torneo per il gruppo finalese che considera unica questa vittoria, anche se ufficialmente ad aggiudicarsi il primo posto è stata la squadra CHINCHA, mentre il secondo posto è andato alla squadra PIN.

Oltre a questo, si sono distinti in campo durante il torneo, vincendo i premi singoli anche alcuni giocatori:

– va a Matteo Gaglianone il premio come Miglior Palleggio;

– è Andrea Core ad aver conquistato il premio come Miglio Attacco maschile, a pari punti con un altro giocatore;

– mentre Giulia Raimondi conquista il premio come Miglior Giocatrice Femminile.

Complimenti a tutta la squadra!