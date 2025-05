Pallacanestro Alassio, una settimana di soli successi

Alassio. Settimana di referti rosa con successi per Under 17, Under 15, Under 14 e Under 13. Ecco nel dettaglio come è andata, nel resoconto redatto dalla Pallacanestro Alassio.

Under 17: Bel successo, dopo un supplementare, con SESTRI A in trasferta nel campionato GOLD. Gara sempre equilibrata e intensa portata a casa dopo 45 minuti di sana competizione sportiva. Siamo in Semifinale, tra le prime 4, nel campionato ligure più difficile e ora viene il difficile! E anche in quello REGIONALE (copertina meritata) arrivano due bei successi che nel girone playoff ci proietta tra le prime due: superiamo prima CHIAVARI in trasferta e SCAT in casa conquistando 4 preziosi punti.

U17 GOLD: SESTRI A 85 – PONENTE 87 (dts)

U17 REG: CHIAVARI 51 – PONENTE 57

U17 REG: PONENTE 69 – SCAT 53

Under 15 Reg: A riposo l’Under15 GOLD, nel girone Bronze altro successo di un solo punto per la squadra Regionale che dà ulteriore morale a un gruppo in crescendo che supera ARDITA confermando il referto rosa dell’andata.

PONENTE 60 – ARDITA 59

Under 14: Successo anche in gara 2 con Ventimiglia e ottavi di finale superati. Ora viene il difficile dove nei quarti troveremo Tigullio, squadra prima classificata del girone Levante.

PONENTE 88 – VENTIMIGLIA 49

Under 13 NBA: Due successi, il primo con Diano Marina giocando una gara intensa contro una squadra molto tattica sia in attacco che in difesa e il secondo a Ventimiglia dove non giochiamo una buona gara sia per merito degli avversari che per demeriti nostri. Con questi 2 successi accediamo ai play off tra le migliori 16 in Regione e con un girone di ritorno dove abbiamo ottenuto 8 vittorie e un referto giallo. Affronteremo la prima del Girone B (noi quarti del girone A per un girone di andata altalenante) che sarà Vado ma l’obiettivo di crescita stagionale si può dire raggiunto.

ALASSIO 59 – DIANO 53

VENTIMIGLIA 64 – ALASSIO 65

Esordienti: Bella partita con gli amici di Borghetto dove abbiamo disputato anche due tempi in più per giocare il più possibile e dar modo a tutti di esprimersi il più possibile in campo.