Pallacanestro Alassio, tante squadre pronte per le fasi finali

Alassio. Tantissime squadre al rush finale nei vari campionati. con l’Under 19 in semifinale, l’Under 17 Gold in finale, l’Under 17 Regionale ai play in, l’Under 16 Femminile Piemonte in finale, l’Under 14 alla F4, l’Under 13 maschile tra le prime 8 e le ragazze campionesse regionali.

UNDER 19 REGIONALE: Due sfide play in con Bordighera dove il bilancio è in parità ma la differenza canestri a favore dei bordigotti. Ad Alassio abbiamo la meglio incrementando il punteggio nell’ultimo periodo mentre a Bordighera giochiamo troppo individualmente cedendo di 17 pur con una bella reazione di carattere nel finale. Entrambe le squadre accedono in semifinale, noi come miglior seconda, dove affronteremo Tigullio.

PONENTE 86 – BORDIGHERA 73

BORDIGHERA 88 – PONENTE 71

UNDER 17 GOLD: Dopo aver perso di 8 nello spezzino serviva una gran partita e davanti a una bella cornice di pubblico riusciamo nell’impresa pur soffrendo per buona parte dell’incontro. Il match è equilibrato nel punteggio e solo negli ultimi minuti riusciamo a dare quel distacco che ci permette di arrivare in finale nel massimo campionato ligure di categoria, quello Gold! Ora affronteremo Sestri, che si è rinforzata molto negli anni,con la consapevolezza di aver fatto già un bel campionato e di vivere ciò che volevamo, la finalissima!

PONENTE 79 – GOLFO POETI 69

UNDER 17 REGIONALE: A play in acquisiti affrontiamo la trasferta di Santa Margherita consci della forza dell’avversario ma con il gusto di provarci. Vince la compagine di casa ma ci togliamo la soddisfazione di essere tra le prime 6 di questo bel campionato.

TIGULLIO 78 – PONENTE 53

UNDER 16 FEMMINILE CSI: Venerdì e domenica, in semifinale, giochiamo contro la giovane formazione del CUNEO. Nella trasferta piemontese iniziamo in modo blando ma nel corso dell’incontro prendiamo ritmo e veniamo fuori alla distanza.

In casa iniziamo con maggior consapevolezza ed energia riuscendo a incrementare il punteggio quarto dopo quarto.

Ora giocheremo la finale contro la vincente tra Ceva e Carmagnola che sono due buone squadre: l’appuntamento sarà domenica 25 maggio in gara unica a Mondovì.

CUNEO 46 – ALASSIO 90

ALASSIO 67 – CUNEO 26

UNDER 14: Nei quarti troviamo di fronte Tigullio, compagine con diversi 2012 e vice campione ligure del campionato U13. A Santa Margherita riusciamo ad imporre subito il nostro ritmo vincendo con buon margine e il ritorno non si disputerà a causa della rinuncia preventiva della squadra tigullina. Ora final four!

TIGULLIO 43 – PONENTE 93

PONENTE 20 – TIGULLIO 0

UNDER 13 NBA: Dopo aver stupito tutti vincendo con la prima del Ranking, il Vado, non riusciamo nell’impresa di superare Diano nei quarti avendo la squadra non al completo. Ciò non toglie un’ottima annata chiusa in crescendo tra le prime 8 in Liguria.

DIANO 84 – ALASSIO 44

UNDER 13 FEMMINILE: In divisa BOSTON CELTICS , dopo un grande percorso fatto di dieci vittorie e nessuna sconfitta nel girone di Ponente, una semifinale vinta con autorità contro DLF SPEZIA le ragazze dell’Under 13 femminile ritrovano Loano che in semifinale ha avuto la meglio sul Canaletto.

La finale è stata molto più incerta di quel che non dica il risultato di gara 2 ma possiamo dire che, con merito, le ponentine si sono aggiudicate il titolo di campionesse regionali.

“Siamo molto contenti dell’affiatamento tra le ragazze, del gruppo che hanno formato, dalle nuove amicizie che hanno instaurato e contenti per il futuro che hanno davanti a loro. Grazie e complimenti a tutte le presenti durante la stagione: Kei, Saja, Wiam, Francesca, Karina, Lucilla, Giorgia, Giuditta, Anna, Viola, Angelica, Gemma, Silvia, Nora, Giulia e Matilde!”

Ora viene l’impossibile: venerdì affronteremo le campionesse regionali piemontesi (BASKET NOLE) e domenica le campionesse regionali lombarde (La blasonata e conosciuta a livello giovanile BASKET COSTA) per l’accesso alle finali nazionali NBA. Ben conscie di affrontare squadre provenienti da Regioni ben più attrezzate della nostra e felicissime per il titolo regionale prendiamo questa grande opportunità come un bellissimo premio per tutte le ragazze.”

LOANO 42 – PONENTE 50

PONENTE 59 – LOANO 39

ESORDIENTI: Bella mattinata a Ventimiglia per il gruppo Esordienti che gioca ben sei tempi dove tutti evidenziano i buoni miglioramenti avvenuti durante la stagione.