Palio Storico Albenga: ecco come aprire una taverna ordinaria o straordinaria

Albenga. È stato pubblicato sul sito del Comune di Albenga il modulo per partecipare al Palio Storico di Albenga.

In esso le modalità per aprire una taverna ordinaria o straordinaria o partecipare con un banco i produttori alimentari.

Ecco qui alcune delle novità del modulo per aderire al Palio 2025. Saranno intensificati i controlli per chi non rispetterà gli impegni inseriti nel modulo quali ad esempio di rispettare la musica consona al periodo storico tassativamente dalle 18 alle 24. L’associazione Rievocatori è disponibile a fornire musica adatta e indicazioni per il corretto allestimento tema Medioevo. I Food Truck saranno posizionati su Lungocenta Trento. Nel controviale di piazza del Popolo (lato ex ospedale) ci sarà la possibilità di prenotare uno spazio per banchi di produttori alimentari.

Le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del comune entro le ore 12.30 del 13 giugno 2025 (a mano o inviandolo all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.albenga.sv.it ).

Il Comune risponderà alle stesse, se accettate, entro il 24 giugno 2025 con specifiche per il pagamento.

Entro il 27 giugno 2025 dovrà essere effettuato il pagamento pena la decadenza dei requisiti dati dal seguente modulo.

Tutti i dettagli e per scaricare il modulo qui.