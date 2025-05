Palestina. Paola Busso (Varazze Domani): “Auspichiamo al più presto un consiglio comunale su questo tema”

Varazze. Essere vicini alla Palestina. Sul tema interviene la consigliera di minoranza di “Varazze Domani” Paola Busso.

“Il precipitare della situazione in Palestina, con le quotidiane notizie di bombardamenti e morti di civili tra cui i moltissimi bambini e numerosi operatori umanitari internazionali, insieme allo stallo della situazione, ovvero alla mancanza di una prospettiva non solo di pace, ma anche di cessate il fuoco, sta scuotendo la coscienza di ognuno di noi di fronte a una situazione che vede una popolazione allo stremo sotto attacco costante”.

Busso prosegue: “L’incapacità dei potenti della terra nel trovare una via di mediazione impone a tutti noi di compiere quanto possibile per agire a fianco di chi soffre sotto le bombe e muore di fame e di sete. Aderire a campagne di opinione e raccolta fondi ma anche agire istituzionalmente quando possibile. Per questo – spiega – durante la visione del film ‘No other land’ l’ultima iniziativa organizzata a Varazze per essere vicini alla popolazione palestinese che ha visto tantissimi concittadini partecipare e donare un contributo per sostenere proprio le operazioni di pace in Cisgiordania, ho detto che avrei portato in Consiglio Comunale un ordine del giorno affinché venga riconosciuto lo Stato di Palestina da parte dell’Italia. Una piccola azione che, messa insieme a quelle compiute in altri Comuni, italiani, può far comprendere come sia necessario percorrere una via di Pace innanzitutto riconoscendo l’esistenza della Palestina come affermato più volte nel tempo dai governi italiani”.

“Varazze ha sempre dimostrato grande vicinanza alla popolazione palestinese, la nostra città è infatti gemellata con la cittadini di Beit Jala e i rapporti sono stati assidui e continui per molti anni con scambi di visite e raccolte fondi da parte dei varazzini per sostenere operazione benefiche per la comunità palestinese. Oggi anche questa città sta soffrendo e contando i propri morti e la più grande azione di fratellanza verso di loro è proprio un’adesione concreta alla causa del riconoscimento dello Stato di Palestina, per queste ragioni auspichiamo la più grande convergenza su questo tema e la convocazione di un consiglio comunale a breve visto l’urgenza del tema trattato”.