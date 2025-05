Ospedale di Albenga, reparto di Medicina trasferito: iniziati i lavori per realizzare l’Ospedale di Comunità

Albenga. Cambiano gli spazi e si delineano nuove prospettive per l’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Il Reparto di Medicina è stato trasferito dal terzo al secondo piano del nosocomio. E questo spostamento ha liberato gli spazi al terzo piano (corpo C), dove sono iniziati i lavori di adeguamento, finanziati dal PNRR, per realizzare il nuovo Ospedale di Comunità.

Albenga sarà uno dei due poli per questo tipo di struttura nel savonese, affiancando quello previsto a Cairo Montenotte. L’apertura dell’ospedale di Comunità (attesa ottimisticamente a settembre/ottobre 2025) seguirà di pochi mesi un’altra importante novità per il territorio ingauno, sempre in tema di sanità: a febbraio 2025, infatti, all’ospedale Santa Maria di Misericordia ha aperto i battenti la Casa di Comunità, punto di riferimento per l’assistenza primaria e i servizi sociosanitari integrati.

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha accolto con favore la notizia, pur esprimendo una nota di cautela. “L’istituzione di un Ospedale di Comunità rappresenta una scelta condivisibile, soprattutto alla luce dell’età crescente della popolazione e della necessità di garantire percorsi assistenziali sempre più completi ed efficienti. È un servizio che può offrire un valido supporto anche alle famiglie e alle persone che necessitano di assistenza più lunghe rispetto al ricovero tradizionale”.

Tuttavia, il primo cittadino ha voluto sottolineare un punto fondamentale: “È cruciale che questa nuova struttura non debba in alcun modo sostituire i reparti dell’ospedale, che restano un presidio indispensabile per la salute pubblica e devono essere sempre più valorizzati. L’ospedale deve continuare a garantire reparti efficienti e adeguatamente attrezzati, con personale qualificato e servizi all’altezza delle esigenze della comunità”.

Per Tomatis, l’obiettivo era e resta chiaro: “Sarebbe importante trovare un equilibrio tra l’ampliamento dell’offerta sanitaria sul territorio e la tutela della piena operatività dell’ospedale, affinché entrambe le strutture possano coesistere e rispondere alle reali necessità della popolazione”.

Che cos’è l’Ospedale di Comunità

La descrizione arriva direttamente dal sito dell’Asl2 savonese: “È una struttura sanitaria di ricovero breve dell’Assistenza Territoriale a gestione prevalentemente infermieristica, che svolge una funzione intermedia tra il domicilio e l’ospedale. Ha la funzione di evitare ricoveri ospedalieri impropri e favorire dimissioni protette in luoghi più idonei e prossimi al domicilio, per consentire la stabilizzazione clinica del paziente, la ripresa funzionale e il recupero del miglior grado possibile di autonomia”.

“Il ricovero in un Ospedale di Comunità avviene in modalità programmata, concordata tra il medico proponente (medico di medicina generale del paziente, specialista ospedaliero, medico di Medicina d’Urgenza) e il medico incaricato. È concepito come un luogo ‘aperto’, con spazi pensati per una tipologia di degenza che prevede la presenza dei familiari senza vincoli di orario, promuovendo un approccio più umano e centrato sul paziente e sulla sua rete di supporto”.