Osiglia, con il lago ai massimi livelli di piena tutto pronto per una stagione turistica da record

Osiglia. Grazie alle abbondanti piogge invernali il lago di Osiglia è al massimo livello di piena e appare in tutto il suo splendore per dare il via ad una stagione che si preannuncia davvero interessante. Sono infatti numerosi gli appuntamenti già in calendario per gli amanti dello sport, del relax e del contatto con la natura, a partire dalle discipline acquatiche.

Il 15 giugno si disputerà una gara regionale di canoa e sono già attivi i corsi di stand up paddle con una preparatrice d’eccellenza, ovvero la pluricampionessa savonese Sara Oddera. E ancora, si festeggeranno i venticinque anni del Triathlon e non mancheranno gare di mountain bike, di corsa e di pesca, di beach volley e ritiri calcistici. Per i più “pigri”, oltre ad attrezzate aree pic nic per trascorrere giornate all’aria aperta, la possibilità di affittare un pedalò per fare un giretto sul lago oppure di abbronzarsi anche nel solarium della piscina nei pressi dell’Imbarcadero.

La nuova gestione di questa struttura comunale, affidata a seguito di un bando pubblico, da quest’anno, alla famiglia Orsi, sta portando molte novità e graditi ritorni a quella che si presenta come una delle offerte ricettive tra le più richieste nell’entroterra savonese, con servizi di ristorazione quotidiani e allestimenti per sportivi e non. La riserva naturalistica di Osiglia, infatti, attrae migliaia di turisti ogni anno e, come sottolinea il sindaco Paola Scarzella, “grazie ad un lavoro capillare tra Comune, associazioni, privati e cittadini il paese è pronto per affrontare la stagione estiva ma non solo.

Oltre all’ostello dell’Imbarcardero, stanno proliferando strutture ricettive come bed & breakfast anche se rivolti, per lo più, a turisti stranieri. Inoltre sono in corso i lavori di sistemazione dell’albergo Alpino, che attualmente ospita il Sai (per l’accoglienza di rifugiati), e dove saranno a breve disponibili camere e servizi per chi vorrà soggiornare nel nostro borgo”.

Un paese in movimento, quindi, con le poche ma attive realtà commerciali pronte per la stagione turistica. “Con la nascita di una cooperativa di comunità che si occupa di verde, sentieri e ambiente stiamo allestendo al meglio non solo le sponde del lago ma anche tutti i percorsi naturalistici per incrementare l’outdoor – conclude il sindaco – Grande impegno e tanto lavoro da parte di tutti, che ringrazio vivamente per la passione e l’amore nei confronti di Osiglia”.