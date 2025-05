Ortovero, a scuola di Protezione civile: ciclo di incontri con gli studenti

Con l’Istituto scolastico comprensivo di Alassio, il Comune di Ortovero organizza diverse attività didattiche e conoscitive per dare valore all’impegno civico ed impartire le prime cognizioni di educazione a comportamenti corretti in caso di emergenze.

Con questo obiettivo da lunedì 19 maggio prende il via il programma delle giornate dedicate alla prevenzione grazie alla squadra locale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo, in collaborazione con il coordinamento provinciale della stessa Protezione civile regionale.

Il team di Ortovero è composto da 23 volontari, tutti con abilitazione per attività di protezione civile e antincendio boschivo: il caposquadra è Sandro Arnaldi.

“Un’iniziativa didattica-educativa con le scuole, ma aperta anche ai genitori e alla popolazione, considerato il prezioso supporto del gruppo ortoverese ad ogni manifestazione pubblica: una occasione, quindi, per far riconoscere l’importanza della Protezione civile nelle sue attività di prevenzione e azione in caso di possibili emergenze” affermano la consigliere delegata all’Istruzione Mariagrazia Timo e il consigliere delegato alla Protezione civile Mario Buccella.

“Ringraziamo di cuore i nostri volontari e la loro partecipazione a questo confronto diretto con gli studenti, oltre che per la presenza costante sul nostro territorio per ogni necessità e bisogno, rappresentando un vero punto di riferimento per tutta la comunità locale”.

“Un grazie, inoltre, all’istituto alassino per la condivisione di percorsi formativi davvero utili ai nostri alunni” concludono gli amministratori di Ortovero.

PROGRAMMA:

Lunedì 19 maggio

Attività per le classi 5a A (16 scolari) e 5a B (12 scolari) primaria.

Inizio alle ore 09.00 presso il Centro Enologico per la visione di filmati esplicativi; a seguire presso il parco don Armato attività dimostrativa della squadra comunale in caso di calamità, con partecipazione attiva degli alunni per meglio comprenderne le dinamiche e la propria messa in sicurezza.

Venerdì 23 maggio

Attività per le classi 3a A e 3a B della secondaria di I° grado, per un totale di n. 46 alunni.

Ore 9.00 trasferimento con gli scuolabus comunali al Centro Polifunzionale della Protezione Civile Regione Liguria, presso l’aeroporto C. Panero di Villanova d’Albenga. Accoglienza del Coordinamento Volontari Protezione Civile Provincia di Savona che, in collaborazione con la squadra comunale ortoverese, illustrerà l’organizzazione e il coordinamento delle attività svolte, in particolar modo i compiti di prevenzione nonché di gestione delle emergenze. Visita guidata ai locali, ai mezzi e alle attrezzature.

Martedì 3 giugno

Attività per l’intero plesso Sandro Pertini

Prova di evacuazione “didattica”. Le prove di evacuazione a scuola, oltre ad essere un obbligo previsto dall’attuale legislazione, sono un ottimo strumento per testare le procedure di emergenza e preparare studenti e personale a reagire correttamente in caso di pericolo. Stante le almeno due prove di evacuazione che ogni scuola di ogni ordine e grado deve svolgere nel corso dell’anno scolastico, secondo quanto previsto dalla legge, il Comune di Ortovero, attraverso la propria squadra, propone un’esercitazione antincendio e/o in caso di sisma, al fine di rafforzare le modalità condivise e collaudate.