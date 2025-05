Orco Feglino, bambino si ferisce con le punte di un cancello: trasportato in ospedale

Orco Feglino. Brutta disavventura per un bimbo di circa 10 anni, che è rimasto ferito nella serata odierna (9 maggio), a Orco Feglino, poco prima delle 18.

È successo in pizzale A.Viola, stando a quanto riferito nei pressi di un parco giochi. Cercando probabilmente di scavalcare un cancello, ha riportato un ferita all’inguine.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto, un’ambulanza della Croce Bianca di Borgio.

Grande spavento iniziale, ma alla fine, per fortuna, le sue condizioni non sono state giudicate gravi: è stato trasportato in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo.