Opere Sociali, i nomi del nuovo Cda: il presidente è Giorgio Masio

Savona. Il sindaco di Savona Marco Russo questa mattina si è recato nella sede di Opere Sociali per salutare il presidente e il cda di Opere Sociali che ha terminato il suo incarico ieri, 8 maggio.

L’incontro è avvenuto alla presenza di tutto il personale dell’ente. “Ho espresso – ha detto il sindaco – un vivo ringraziamento al Presidente Giovanni De Filippi per i 10 anni di impegno per l’ente e per tutta la collettività e ai membri del cda per il lavoro svolto. Ritengo che chi si dedica alla cosa pubblica e lo fa con tanto impegno meriti un sincero plauso, a maggior ragione per chi ha operato in un periodo così difficile come quello del Covid. In questi anni si sono avviate progettualità importanti che dovranno trovare in futuro ulteriore sviluppo”.

Nella stessa giornata, come da procedura, il sindaco ha comunicato al presidente del Consiglio e ai capigruppo che intende procedere alla nomina del nuovo cda dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia”.

Decorsi 5 giorni per eventuali osservazioni da parte dei consiglieri le nomine potranno essere formalizzate.

Tra i 12 candidati che hanno risposto all’avviso pubblico ne sono stati selezionati quattro (due donne e due uomini), a seguito della valutazione dei curricula e dei colloqui che si sono svolti il 5 maggio alla presenza del sindaco e del Segretario Generale del Comune Lucia Bacciu:

Giorgio Masio, presidente del Cda – 38 anni, imprenditore

Stefano Bosio, componente del CdA – 54 anni, direttore patronato Acli

Serena Pastorino, componente del CdA – 48 anni, progettista culturale

Matilde Pugliaro, componente del CdA – 59 anni, avvocato dello Stato, responsabile regionale Agesci Liguria

A questi si aggiungerà poi il nome che da Statuto deve essere espresso dalla Regione Liguria.

“Ringrazio tutte le persone che hanno risposto con spirito di servizio all’avviso pubblico – dichiara il sindaco Marco Russo – Dai colloqui sono emerse competenze e sensibilità importanti che potranno eventualmente essere coinvolte anche in futuro nelle attività dell’ente”.

La scelta delle quattro figure selezionate si basa su profili che uniscono preparazione tecnica, culturale, sensibilità sociale, capacità di progettazione, anche economica, e una visione delle esigenze del territorio, oltre a prevedere in Matilde Pugliaro una figura che, essendo residente al Santuario, ne conosce le sensibilità. Il nuovo CdA rappresenta un segnale chiaro di rinnovamento generazionale e di approccio.

Per quanto riguarda la figura del presidente, alla luce delle progettualità che coinvolgono sia Opere Sociali sia la Diocesi, il sindaco ha ritenuto opportuno confrontarsi, nell’ambito delle candidature pervenute, con Monsignor Vescovo. La scelta è ricaduta, appunto, su Masio.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a guidare un percorso di revisione e rilancio dell’ente secondo tre direttrici strategiche:

– Sviluppo dei servizi alla persona

– Valorizzazione del patrimonio immobiliare nel giusto equilibrio tra sostenibilità economica e finalità sociali

– Rilancio del Santuario proseguendo la progettualità in corso della nuova Fondazione per valorizzare il borgo come luogo di vita, spiritualità e attrattività culturale, turistica e ambientale

“Si apre una fase molto importante per l’ente – conclude il sindaco Russo – perché dovrà proseguire gli importati progetti avviati in questi anni, dando loro maggiore sviluppo e integrandoli tra loro con un nuovo pensiero sociale. Sono convinto che il nuovo cda abbia tutte le caratteristiche per interpretare in pieno questa nuova fase, in particolare che il presidente saprà non solo rappresentare degnamente un ente così importante per la nostra comunità ma anche dargli un nuovo impulso valorizzando a pieno le competenze del cda”.