Online Grooming: proteggi i tuoi figli

Le parole introduttive

Con il termine online grooming si intende l’adescamento di minori sul web. Secondo le parole del Ministero della Giustizia, il grooming può così essere definito:

“Adescamento online tramite chat e social network in cui un cyber predatore individua una giovane vittima, instaura una relazione dapprima amicale poi confidenziale ed intima per poi sfruttarla ai fini sessuali”.

Purtroppo, con la rivoluzione tecnologica e la diffusione degli smartphone, il grooming online è diventato un problema sempre più diffuso. Ecco perché è importante capire come proteggere i nostri figli da questo pericolo, ad esempio con app di monitoraggio come mSpy.

1 soluzione vincente – mSpy per monitorare l’attività web

Abbiamo regalato un nuovo telefono a nostro figlio. Secondo gli studi dell’università Bicocca di Milano, i minori tendono a ottenere il primo smartphone tra i nove e i dodici anni, con una media che si aggira tra gli 11 (28,7%) e i 12 anni (29,2%).

All’interno del web, i minori potrebbero essere attirati da conversazioni con persone poco raccomandabili, ad esempio all’interno dei social network o di altre applicazioni di messaggistica. L’applicazione mSpy ci permette quindi di:

– visualizzare in tempo reale tutte le chat che avvengono sul telefono;

– avere accesso ai social network, come Instagram e Facebook;

– controllare la posizione GPS in tempo reale;

– controllare SMS e altre comunicazioni.

Molti genitori si chiedono se mSpy è legale. La risposta dipende dall’uso che se ne fa: in genere, è legale se utilizzato per monitorare i dispositivi dei propri figli minorenni o con il consenso dell’utente monitorato. Risulta quindi un valido strumento per proteggere i più piccoli da questo e altri pericoli su internet, nel rispetto delle normative sulla privacy.

Come si installano le applicazioni di monitoraggio?

Molti genitori non usano app di monitoraggio perché hanno paura di non sapere come fare. In realtà, i software di qualità hanno un funzionamento molto semplice e alla portata di tutti. In generale, è necessario:

– installare l’applicazione all’interno del dispositivo da monitorare;

– questo dispositivo, comincerà a inviare informazioni direttamente sull’app.

Dato che l’app può essere installata su più dispositivi, ad esempio sullo smartphone o il computer del genitore, tutte le informazioni potranno essere consultate da remoto. In un istante, si garantirà al bambino la possibilità di navigare sul web, e al genitore la possibilità di essere certo che non accadano cose spiacevoli.

Segnali a cui fare caso

Oltre all’utilizzo di applicazioni, i genitori dovrebbero sempre stare all’erta per essere certi che i più piccoli non subiscano grooming. Ad esempio, i bambini potrebbero cominciare ad avere comportamenti ambigui, legati all’ansia o alla paura di essere scoperti.

Tra i segnali che segnalano un tentativo di avvicinamento, ai fini di abuso, ricordiamo:

1. eccessiva ansia del bambino;

2. segretezza riguardante le attività online;

3. ricezione continua di messaggi o telefonate.

Spesso, le dinamiche di abuso virtuale possono pesare proprio sui più piccoli, che pur essendo vittime cominciano a percepirsi come colpevoli. Per questo è essenziale stargli vicino e, in preventiva, utilizzare tutti i metodi a disposizione per evitare che ciò accada.

Conclusione

L’online grooming è una problematica moderna, tanto pericolosa quanto nociva per i più piccoli. Non avviene solo tramite smartphone e social network, ma anche all’interno dei videogames e di altri canali di comunicazione virtuale. Si raccomanda, quindi, ai genitori di fare particolare attenzione al comportamento dei bambini all’interno del web e di prendere le precauzioni necessarie.