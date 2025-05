Nuova spaccata a Savona: malviventi tentano di sfondare la vetrina di un negozio d’abbigliamento in centro

Savona. I negozi di Savona ancora nel mirino dei ladri. La notte scorsa un tentativo di furto è stato messo in atto nei confronti del negozio di abbigliamento Baraka, in corso Italia.

Stanotte alcuni “ignoti” hanno tentato di sfondare la vetrina utilizzando un corpo contundente. Non avendo fortuna, alla fine i malviventi hanno rinunciato.

Ad accorgersi del danno i titolari, al momento di riaprire l’attività intorno alle 9.30 di questa mattina. I gestori hanno subito sporto denuncia alla Polizia di Stato.

Al momento non è possibile stabilire se vi sia correlazione tra quest’ultima spaccata e quelle degli ultimi giorni nell’Oltreletimbro: il tentativo di furto, infatti, è stato messo in atto in una zona diversa e nelle vicinanze del negozio non sono state rinvenute grate di tombini, cioè gli oggetti contundenti utilizzati per sfondare le vetrine nei casi precedenti.

Nei giorni scorsi, come detto, colpi erano stati messi a segno ai bagni Marinella di corso Vittorio Veneto, da “Le Bufale di Cuneo” (200 euro di fondo cassa) e la pizzeria-kebab “Fuoriluogo”(100 euro). In tutti i casi il modus operandi era sempre lo stesso: la vetrina è stata sfondata con un tombino. Nel caso de “La Caffetteria” (ex bar Giò), invece, si è verificato solo un tentativo di furto, con la vetrata che si è crepata in modo visibile, ma non ha ceduto ai colpi della grata.

Nello stabilimento balneare dopo aver rubato una bibita dal frigo, è stato portato via il fondo cassa (circa 100 euro), un iPad appoggiato vicino al registratore e un monopattino. Un quinto colpo – questa volta solo tentato – sarebbe avvenuto ai bagni Wanda. I ladri avrebbero tentato di forzare la porta ma, forse disturbati, si sono allontanati.