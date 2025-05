Nuovo servizio di smaltimento dei rifiuti a Savona: Fratelli d’Italia in piazza per una raccolta firme

Savona. “Sabato 10 maggio 2025, dalle ore 9:30 alle ore 18 circa, saremo presenti in corso Italia con un gazebo per continuare la raccolta di firme in merito al passaggio al nuovo servizio di smaltimento dei rifiuti”. Lo fa sapere, in una nota, il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Savona.

“Speriamo – spiegano – che l’amministrazione voglia finalmente ascoltare i cittadini. Le criticità del servizio prospettato sono veramente troppe. Appena ieri mattina in città abbiamo assistito alla scorribanda di alcuni cinghiali, non è difficile immaginare cosa succederebbe se questi animali trovassero sistematicamente mastelli dentro i quali reperire cibo”.

“Aspettiamo, quindi, i nostri concittadini per raccogliere le loro istanze e i loro suggerimenti”, concludono.