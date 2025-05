Nuovo Papa Leone XIV, il vescovo di Savona: “Contento per continuità con Francesco”. Bucci: “Lo aspettiamo in Liguria”

Savona. “Sono contento, mi pare che abbia espresso con il suo carattere una profonda continuità con pontificato di Francesco in riferimento alla pace, alla missione, alla chiesa sinodale“. Poche, semplici parole con cui il vescovo di Savona, Mons. Calogero Marino, accoglie l’elezione al soglio pontificio di Papa Leone XIV, ovvero il cardinale americano Robert Francis Prevost.

Soddisfazione a caldo anche da parte del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci: “Con l’elezione, oggi, di Robert Francis Prevost inizia un nuovo capitolo nella millenaria storia della Chiesa, dopo il pontificato di Jorge Mario Bergoglio. In un momento di grande complessità a livello internazionale come quello che stiamo vivendo, guardiamo con profonda fiducia al Santo Padre e alla centralità spirituale e morale che la sua figura è chiamata a ricoprire”.

“Siamo certi – aggiunge – che il nuovo pontefice saprà essere, come sempre, non solo guida, punto di riferimento ed esempio per i fedeli in Liguria e nel resto del mondo, ma che anche saprà parlare ed essere fonte di ispirazione per tutta la società, in quanto testimone dei valori del cristianesimo, che rimangono elementi fondativi della nostra cultura occidentale”.

“La comunità ligure sarà pronta ad accoglierlo se e quando il neoletto Santo Padre deciderà di visitarla. Lo aspettiamo” conclude Bucci.