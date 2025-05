Nuovo Papa Leone XIV, il vescovo di Albenga: “Ha toccato il cuore di tutti, grande profilo spirituale”

“Mi ha commosso molto con le sue prime parole. Non era tra quelli più papabili ma sembra una figura di grande spessore, per come si è presentato”. Così il vescovo della diocesi Albenga-Imperia, Guglielmo Borghetti, per l’elezione di Papa Leone XIV.

“Con il suo primo discorso ha toccato il cuore di tutti. Anche la preghiera a Maria mi ha toccato perché non era scontata, così come il riferimento, per l’8 maggio, alla Madonna di Pompei”.

“Tutto ciò rileva un profilo spirituale intenso – aggiunge ancora il vescovo Borghetti -. Certamente anche le parole di gratitudine a Papa Francesco non sono da sottovalutare, così come i riferimenti alla pace e alla chiesa sinodale“.

“Legato al passato ma rimanendo se stesso, anche con la scelta del nome. Sicuramente evidenzia grande rispetto per i suoi predecessori ma ha fatto capire, ben chiaramente, che vuole mantenere la propria specifica umanità e dolcezza. Vederlo commosso mi ha fatto emozionare e comprendere una personalità profonda”.

“Sono sicuro che farà un grande lavoro nel segno del suo predecessore” conclude il vescovo albenganese.