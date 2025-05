Nuovi soccorritori alla Croce Rossa di Varazze: “Che sia l’inizio di un lungo percorso insieme”

Varazze. La Croce Rossa ha 19 nuovi soccorritori. Lunghi mesi di formazione, iniziata a gennaio. Oggi la sede varazzina dà il benvenuto ai suoi nuovi volontari.

“Dopo aver affrontato il corso di accesso, il corso di sicurezza sul lavoro, il BLSD Sanitario, il TSSA (Trasporto Sanitario e soccorso in Ambulanza), alternandosi tra lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocinio pratico sui servizi ordinari e sulle urgenze, ripassi e simulazioni, hanno superato l’esame teorico e pratico”, spiegano dalla Croce Rossa.

I corsisti, divisi in squadre da 3 soccorritori, hanno affrontano due scenari, uno di trauma e uno di patologia: in un tempo predefinito dalla commissione, i nostri esaminandi si sono trovati a comunicare con la finta Centrale 118, attraverso l’utilizzo delle radio, trattare il paziente, eseguire le giuste manovre e caricare sull’ambulanza.

Grazie ai truccatori e ai simulatori, gli scenari sono stati realizzati nella maniera più reale possibile, rendendo ancora più verosimile l’intervento.

“Bravi ragazzi e benvenuti, – sottolineano. – Che sia l’inizio di un lungo percorso insieme”. La grande famiglia della Rossa di Varazze, si amplia: “La Croce Rossa non è solo sostegno nei momenti difficili del soccorso, ma è anche amicizia, condivisione e la bellezza di vivere insieme attimi di serenità e spensieratezza. Anche nell’impegno e nella serietà della nostra missione, c’è spazio per il sorriso e per creare legami veri”.