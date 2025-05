“Nuova luce per il Comune di Carcare”: firmato l’accordo con Enel Sole per l’efficientamento energetico del paese

Carcare. “Nuova luce per il Comune di Carcare”: è stato sottoscritto questa mattina, 6 maggio, l’accordo con Enel Sole per una “rivoluzione” energetica che porterà, senza alcun costo per i cittadini, ad una vasta operazione di efficientamento energetico su tutto il territorio.

“Il nostro Comune godrà di un’illuminazione pubblica all’avanguardia e di una maggiore sicurezza sulle strade – spiega il sindaco Rodolfo Mirri – Inoltre, si otterrà un consistente risparmio energetico e verranno evitate le emissioni di 132 tonnellate di Co2. In un periodo di crisi energetica come quello attuale, la scelta attuata dall’amministrazione costituisce, quindi, la migliore soluzione possibile per potenziare il servizio”.

Si tratta di un’iniziativa di rilevante importanza che prevede la completa sostituzione dell’illuminazione pubblica cittadina con tecnologia LED. Saranno sostituite alcune linee obsolete, in totale 2,5 chilometri, e saranno inoltre adeguati tutti i quadri di comando, dotandoli di un sistema di telegestione per ottimizzare i tempi di intervento in caso di segnalazioni.

Il progetto, della durata di 15 anni, con un investimento di circa 2.800.000 euro prevede la gestione, la riqualificazione energetica, la manutenzione straordinaria e l’adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica e, nel dettaglio, la riqualificazione di 1425 corpi illuminanti con nuovi apparecchi con tecnologia LED.

Gli stessi verranno installati in conformità con le normative vigenti, garantendo una luminosità adeguata alle esigenze di sicurezza e funzionalità del sistema di illuminazione pubblica, rispettando gli standard previsti in materia di efficienza energetica e sicurezza. Inoltre, verranno installati 63 quadri di comando tutti dotati di sistemi di telecontrollo, grazie ai quali sarà possibile avere la misurazione, in tempo reale e diretta, delle grandezze elettriche dell’impianto di Carcare; regolare l’accensione e lo spegnimento dell’impianto; monitorare e comandare il quadro da remoto, per intervenire più rapidamente in caso di guasto. Prevista anche la sostituzione di 46 pali di sostegno.

Infine, verranno installati trenta nuovi punti luce per la valorizzazione artistica della facciata principale del palazzo Comunale, del Ponte Vecchio di Via Garibaldi e della facciata principale della Biblioteca Civica.

“Siamo molto soddisfatti, a fine giugno partiranno i lavori che dureranno circa un anno. Avremo il supporto dei tecnici di Enel Sole che garantiranno la loro competenza. A fronte di bollette di circa 180 mila euro annui il Comune non spenderà nulla per questo efficientamento, mentre il guadagno sarà, per Enel Sole, il risparmio energetico e pertanto economico. Mi spiace solo che il progetto fosse già stato presentato alla passata Amministrazione, che però non aveva accettato ma erano stati spesi 200 mila euro per sostituire i corpi illuminanti. Forse si sarebbero potuti risparmiare”, conclude il sindaco con una stoccata.