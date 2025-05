Non c’è pace per i personaggi di Magascar ad Albenga: vandalizzata la zebra Marty

Albenga. Non c’è pace per i personaggi di Madagascar ad Albenga. Dopo il furto di Maurice, poi ritrovato nella frazione di San Fedele, stavolta è toccato alla zebra Marty, vandalizzata nottetempo dai soliti ignoti.

A causa del danno subito, la statua non può più stare in piedi ed è stata quindi rimossa, non essendo possibile ripararla facilmente.

La zebra Marty faceva parte dell’allestimento dell’edizione 2025 di Fior d’Albenga, la manifestazione che da diverse settimane anima il centro storico ingauno. L’evento si concluderà domenica.

Anche per questo episodio, la polizia locale sta visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza, nel tentativo di individuare i responsabili del gesto.